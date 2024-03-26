Тарчински Арена во Вроцлаве. Утро перед решающим матчем сборной

Все внимание украинских болельщиков приковано к Вроцлаву, где вечером 26 февраля состоится решающий матч за путевку на Евро-2024 между сборными Украины и Исландии.

Журналист Sport.ua прибыл во Вроцлав достаточно рано, в полчетвертого утра. Погода была холодной. Все-таки ночь, и до жаркого теплого лета еще достаточно долго. Ночной жизни во Вроцлаве нет, были закрыты практически все заведения, в которых можно было бы скоротать время перед важным матчем украинской сборной.

Я принял решение прогуляться. И 40-минутная прогулка по центру Вроцлава, возле речки, сквозь скверы, пошла на пользу, поскольку это помогло отвлечься от переживаний за нашу национальную команду, которая уже сегодня будет бороться за выход на Евро.

Что касается первых впечатлений о Вроцлаве, то на удивление – даже в подземных переходах не было бездомных людей, и город относительно чистый. Однако граффити на домах и некоторый мусор все-таки присутствует на дорогах.

Только ближе к 6–7 утра народ начал ехать на работу, все-таки вторник, поэтому немножко жизнь в Вроцлаве зашевелилась. А ночью город был достаточно спокойным, людей практически не было, однако вот эти вот статуэтки издалека выглядели достаточно жуткими...

ФОТО Sport.ua. Ночной Вроцлав перед матчем сборной Украины

Что касается стадиона, то Тарчински Арена, или как тут называют – Вроцлав Стэдиум, находится далековато за городом. Однако есть простой и быстрый способ добраться – на электричке от главного ж/д вокзала Вроцлава доехать три остановки, около 15 минут. Потом еще 5 минут нужно будет пройтись до самого стадиона. Интересно, что билеты на электричку заранее покупать не нужно. Ты заходишь в электричку, контролер к тебе подходит, спрашивает, до какой остановки тебе нужно доехать, после чего тебе говорит сумму, которую нужно заплатить за билет, и ты оплачиваешь.

Поскольку Тарчински Арена находится достаточно далеко за городом, украинские или другие болельщики футбола не тусуются возле стадиона настолько рано, так как далеко ехать, и тут мало что интересного можно увидеть. Я приехал на Тарчински Арена в 10 утра по местному времени. И меня встретили заборы, которые окружают стадион. Вплотную к самому стадиону приблизиться невозможно. Входы на арену охрана откроет только ближе к началу матча, когда будут пускать болельщиков.

Интересное сравнение можно провести с последним номинально домашним матчем сборной Украины, когда она играла на Бай-Арене в последнем туре квалификации к Евро-2024 против сборной Италии. Тот поединок проходил в Леверкузене. И Бай-Арена намного доступнее для фанатов. Уже утром там было видно движение. Плюс игроки нашей сборной жили в отеле, который присоединен к самому стадиону. Сейчас же делегация сборной Украины расположилась в Тшебнице, аж в 30 км от Вроцлава.

Фанатам, чтобы сфотографироваться во время прогулки национальной команды, нужно потратить немало времени. На Бай-Арене футболисты выходили к болельщикам, фанаты могли брать автографы и даже пообщаться немного с игроками. Была определенная доступность, не было никаких заборов и тому подобное. Тут же, во Вроцлаве, огромнейший стадион окружен заборами, и подобраться к нему просто невозможно. Охрана не пускает даже журналистов ближе к самому стадиону. Можно сфотографировать арену только издалека.

За стадионом находится, судя по всему, заброшенный парк аттракционов, потому что сейчас он не работает, да и забором он огражден не самым удачным.

На подходах к Тарчински Арене также можно заметить небольшое футбольное поле, которое, скорее всего, предназначено не только для детей, но и для взрослых, которые собираются поиграть в любимую для них игру и почувствовать себя профессиональными футболистами хотя бы на некоторое время. Особенно в такой солнечный прекрасный день рядом с большим стадионом, точнее даже огромным!

Кстати, надо отметить, что никаких баннеров к матчу (как это было в Германии) во Вроцлаве нет. Почему – непонятно. Однако на главном входе в стадион все-таки красуется надпись «Ukraine supports its national team». Но этого явно маловато.

Ну и также стоит отдельно отметить благоприятную погоду. Солнце светит ярко достаточно. Небо чистое. Надеемся, что и вечером будет погода такая же благоприятная и хорошая. И не будет холодно, как сегодня ночью.

И настроение, я думаю, у всех украинских болельщиков, в том числе и наших украинских футболистов – будет отличным. И это принесет определенную удачу команде и всей Украине!

ФОТО Sport.ua. Тарчински Арена во Вроцлаве. Утро перед решающим матчем

Даниил АГАРКОВ из Вроцлава, Sport.ua