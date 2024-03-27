МАЛИНОВСКИЙ: «После первого тайма все верили, что мы сможем отыграться»

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над командой Исландии (2:1) в финале плей-офф квалификации и выход в финальный турнир Евро-2024:

– Какие эмоции были в раздевалке и на поле? Насколько важна победа для Украины?

– Конечно, очень важна победа для всей Украины и для всех болельщиков. У нас очень хороший опыт таких матчей. Мы ожидали такую игру, знали, что она будет очень тяжелой. Соперник забил гол в первом тайме. Но я хочу сказать, что после первого тайма я видел, что все верят, что мы сможем отыграться, вернуться в игру. Сегодня был достигнут результат благодаря характеру всей сборной.

– Как в перерыве Сергей Ребров настраивал на игру?

– В первом тайме у нас очень много моментов было. Соперники, пока были свежие, компактнее защищались. Мы знали, что со временем у нас будет больше зон, потому что они физически подсядут, поэтому мы их добавили в конце. И вышедшие на замену ребята также помогли. Сегодня победа такова, командная.

– Сегодня практически 30 тысяч облицовщиков было на трибунах. Как чувствовали их поддержку?

– Очень отличная поддержка всегда. Мы играем в Польше. Надеемся, что сможем сыграть в Украине. Спасибо всем приехавшим болельщикам. И из Чехии, я знаю, приехали, и из разных стран. Спасибо всем, кто приехал.

– Вы пересекались с Альбертом Гудмундссоном в Серии A.

– Я с ним поговорил, но я знаю его качества как футболиста, он очень сильный футболист. Он показал сегодня, что из минимума моментов он может сделать гол, потому что он очень опасен. Это был финал, сегодня один победитель, и я рад, что мы выиграли.

– Что вы почувствовали после финального свистка? Какое у вас было первое мнение и кому посвящаете свою победу?

– Я чувствовал, что мы это сделали. Потому что все переживали, очень большое давление было на команду перед матчем, потому что все говорили, что мы фавориты. Но все понимали, что это будет очень трудная игра. Посвящаю победу всей Украине, всем защитникам нашей страны, кто защищает Украину и воюет сейчас. Это победа для них. И, конечно, для моей семьи, которая за меня болеет. Это моя семья, это брат, мама, жена, дочь, родители. Это победа для всех.

– Андрей Лунин сказал, что в раздевалку заходил Андрей Шевченко. Как он вас поздравил? Что говорил команде?

– Шевченко сказал, что получил очень много сообщений, что он гордится всей командой, что мы молодцы, показали сегодня характер. Как я сказал, сегодня был результат, это на первом месте, что мы сделали результат. Сейчас во всех чемпионатах нужно работать максимум, чтобы доказывать право на свое место в сборной.

Даниил АГАРКОВ из Вроцлава, Sport.ua