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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 02:00 | Обновлено 27 марта 2024, 02:21
652
0

ЗИНЧЕНКО: «Тренер сумел подобрать в перерыве правильные слова»

Футболист сборной Украины рассказал о победе над командой Исландии

27 марта 2024, 02:00 | Обновлено 27 марта 2024, 02:21
652
0
ЗИНЧЕНКО: «Тренер сумел подобрать в перерыве правильные слова»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над командой Исландии (2:1) в финале плей-офф квалификации и выход в финальный турнир Евро-2024:

– Ожидали ли вы столь тяжелой игры?

– Да, мы ожидали такую тяжелую игры. У соперника вся команда бежит, хорошо проводит контратаки. Также они отлично используют стандарты. Мы все это ждали.

– Очень важная победа для Украины. Как отпраздновали победу? Когда вошел Андрей Шевченко, какой был разговор, атмосфера?

– Атмосфера была невероятная, а эмоции зашкаливали. Сегодня мы все понимали, что результат стоит на первом месте, потому что мы играли не только для себя. Не только для своих семей, а также для каждого украинца. Для тех, кто находится в нашей стране, для тех, кто сейчас просто рискует своей жизнью и отдает себя ради нашей свободы. Мы получили видеосообщения от наших военных, которые сейчас находятся именно там, в окопах. Поэтому нас не нужно было дополнительно настраивать на матч.

– На трубунах было около 30 тысяч украинцев. Помогли ли они вам?

– Очень сильно. Трибуны нас всегда подталкивают вперед. И благодаря этой поддержке мы победили, сто процентов.

– Польша тоже вышла на Евро. Будет товарищеская игра с ними перед Евро-2024. Также с Германией контрольный поединок – это хорошая подготовка перед чемпионатом Европы?

– Да, я считаю, что это именно те сильные команды, которые мы будем видеть на том турнире. Я считаю, что это будут очень хорошие спарринги. Немного рано об этом говорить, но это хорошие соперники.

– Что сказал вам главный тренер Сергей Ребров в перерыве после первого тайма? Или это тайна?

– Нет, он дал нам несколько советов по поводу тактики, что нам нужно делать. Смог подобрать нужные слова.

Даниил АГАРКОВ из Вроцлава, Sport.ua

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статьи сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу эксклюзив Евро-2024 Украина - Исландия Александр Зинченко Сергей Ребров
Источник Sport.ua
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