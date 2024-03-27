Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблицы Евро-2025 U-21. Англия отгрузила 7 мячей, у Сербии снова фиаско
Евро
Англия U21
26.03.2024 21:00 – FT 7 : 0
Люксембург U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
27 марта 2024, 06:45 | Обновлено 27 марта 2024, 07:04
556
0

Таблицы Евро-2025 U-21. Англия отгрузила 7 мячей, у Сербии снова фиаско

Сине-желтые опережают Англию по личным встречам и имеют игру в запасе

27 марта 2024, 06:45 | Обновлено 27 марта 2024, 07:04
556
0
Таблицы Евро-2025 U-21. Англия отгрузила 7 мячей, у Сербии снова фиаско
УАФ

26 марта молодежная сборная Украины U-21 выиграла гостевой матч квалификации Евро-2025 U-21.

Поединок против команды Азербайджана U-21 (3:0) прошел в Баку на Азерсун Арене. Голы у украинцев забили Александр Яцык, Олег Очеретько и Валентин Рубчинский.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинцы набрали 18 очков из 18 возможных. Столько же имеет сборная Англии, которая разгромила Люксембург (7:0).

Сборная Сербии потерпела поражение от Северной Ирландии (1:2) и практически потеряла шансы на продолжение борьбы за путевку в финальный раунд (10 очков).

Сине-желтые опережают Англию по личным встречам и имеют игру в запасе. Многие решится в личной встрече команд осенью.

В финальную часть Евро-2025 U-21 по итогам квалификации выйдут 15 команд, которые присоединятся к хозяину финального турнира – Словакии. Среди них: 9 победителей групп, 3 лучшие команды среди обладателей вторых мест и 3 победителя плей-офф, в котором будут играть остальные 6 обладателей вторых мест.

Евро-2025 U-21. Квалификация

Турнирная таблица группы F

Матчи 26 марта

  • Армения U21 – Румыния U21 – 0:1
  • Азербайджан U21 – Украина U21 – 0:3
  • Гибралтар U21 – Грузия U21 – 0:2
  • Северная Македония U21 – Швеция U21 – 0:2
  • Греция U21 – Андорра U21 – 1:0
  • Казахстан U21 – Венгрия U21 – 0:3
  • Польша U21 – Болгария U21 – 0:1
  • Черногория U21 – Финляндия U21 – 1:2
  • Албания U21 – Швейцария U21 – 1:3
  • Норвегия U21 – Сан-Марино U21 – 4:0
  • Чехия U21 – Исландия U21 – 4:1
  • Австрия U21 – Кипр U21 – 2:2
  • Дания U21 – Литва U21 – 3:0
  • Германия U21 – Израиль U21 – 2:0
  • Сербия U21 – Северная Ирландия U21 – 1:2
  • Италия U21 – Турция U21 – 1:1
  • Португалия U21 – Хорватия U21 – 5:1
  • Испания U21 – Бельгия U21 – 1:0
  • Англия U21 – Люксембург U21 – 7:0

Турнирные таблицы

По теме:
Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?
Украина U-19 – среди 8 финалистов. Какие сборные отобрались на Евро-2024?
Максим ХЛАНЬ: «Выступления за Лехию придают уверенности»
сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса сборная Азербайджана по футболу U-21 Азербайджан - Украина Евро-2025 U-21 статистические расклады сборная Англии по футболу U-21 сборная Люксембурга по футболу U-21 сборная Сербии по футболу U-21 сборная Северной Македонии по футболу U-21 выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франция – Чили – 3:2. Как забил Жиру. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 марта 2024, 05:40 0
Франция – Чили – 3:2. Как забил Жиру. Видео голов и обзор матча
Франция – Чили – 3:2. Как забил Жиру. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Марселе

Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Футбол | 26 марта 2024, 23:38 218
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию

Голы Цыганкова и Мудрика помогли оформить «сине-желтым» снова волевую победу

Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Теннис | 26.03.2024, 07:30
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после победного гола против Исландии
Футбол | 27.03.2024, 00:08
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после победного гола против Исландии
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после победного гола против Исландии
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
Футбол | 26.03.2024, 22:33
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
26.03.2024, 16:30 85
Футбол
Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину
Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину
25.03.2024, 19:35 20
Футбол
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
25.03.2024, 06:26 25
Футбол
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
26.03.2024, 23:29 7
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
25.03.2024, 19:31 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем