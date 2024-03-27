Таблицы Евро-2025 U-21. Англия отгрузила 7 мячей, у Сербии снова фиаско
Сине-желтые опережают Англию по личным встречам и имеют игру в запасе
26 марта молодежная сборная Украины U-21 выиграла гостевой матч квалификации Евро-2025 U-21.
Поединок против команды Азербайджана U-21 (3:0) прошел в Баку на Азерсун Арене. Голы у украинцев забили Александр Яцык, Олег Очеретько и Валентин Рубчинский.
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Украинцы набрали 18 очков из 18 возможных. Столько же имеет сборная Англии, которая разгромила Люксембург (7:0).
Сборная Сербии потерпела поражение от Северной Ирландии (1:2) и практически потеряла шансы на продолжение борьбы за путевку в финальный раунд (10 очков).
Сине-желтые опережают Англию по личным встречам и имеют игру в запасе. Многие решится в личной встрече команд осенью.
В финальную часть Евро-2025 U-21 по итогам квалификации выйдут 15 команд, которые присоединятся к хозяину финального турнира – Словакии. Среди них: 9 победителей групп, 3 лучшие команды среди обладателей вторых мест и 3 победителя плей-офф, в котором будут играть остальные 6 обладателей вторых мест.
Евро-2025 U-21. Квалификация
Турнирная таблица группы F
Матчи 26 марта
- Армения U21 – Румыния U21 – 0:1
- Азербайджан U21 – Украина U21 – 0:3
- Гибралтар U21 – Грузия U21 – 0:2
- Северная Македония U21 – Швеция U21 – 0:2
- Греция U21 – Андорра U21 – 1:0
- Казахстан U21 – Венгрия U21 – 0:3
- Польша U21 – Болгария U21 – 0:1
- Черногория U21 – Финляндия U21 – 1:2
- Албания U21 – Швейцария U21 – 1:3
- Норвегия U21 – Сан-Марино U21 – 4:0
- Чехия U21 – Исландия U21 – 4:1
- Австрия U21 – Кипр U21 – 2:2
- Дания U21 – Литва U21 – 3:0
- Германия U21 – Израиль U21 – 2:0
- Сербия U21 – Северная Ирландия U21 – 1:2
- Италия U21 – Турция U21 – 1:1
- Португалия U21 – Хорватия U21 – 5:1
- Испания U21 – Бельгия U21 – 1:0
- Англия U21 – Люксембург U21 – 7:0
Турнирные таблицы
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