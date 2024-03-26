Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победный темп. Украина U-21 одолела Азербайджан в Баку
Евро
Азербайджан U21
26.03.2024 14:00 – FT 0 : 3
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2024, 15:55 | Обновлено 26 марта 2024, 15:56
586
1

Победный темп. Украина U-21 одолела Азербайджан в Баку

Команда Унаи Мельгосы вновь единолично возглавила отборочную группу

26 марта 2024, 15:55 | Обновлено 26 марта 2024, 15:56
586
1
Победный темп. Украина U-21 одолела Азербайджан в Баку
УАФ

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа F. 12-й тур.

Азербайджан U-21 – Украина U-21 - 0:3

Голы: Яцык, 25, Очеретько, 40, Рубчинский, 56

Предупреждения: Сафаров, 42, Мамедов, 64

Азербайджан U-21: А. Рамазанов – Ахмедов, Дамадаев, Гусейнов, Мамедов, Сафаров – Джафаров (Алиев, 60), Абдурахманов (Гасанзаде, 73), Сафаров (Рзаев, 60), Велиев (Насирли, 79) – Ахундзаде.

Украина U-21: Нещерет – Смоляков, Батагов, Салюк, Крупский – Яцик, Рубчинский (Павлюк, 86), Очеретько (Варфоломеев, 74) – Волошин (Квасница, 86), Краснопир (Горбач, 74), Брагару (Хлань, 57).

Арбитр: Дарио Бел (Осиек, Хорватия).

Стадион: «Азерсун Арена» (Баку, Азербайджан).

Удары (в створ): 4 (2) – 15 (8)
Угловые: 4 – 8
Оффсайды: 1 – 1.

АЗЕРБАЙДЖАН U-21 - УКРАИНА U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

По теме:
Азербайджан U-21 – Украина U-21 – 0:3. Разгром в Баку. Видео голов и обзор
ВИЛЕО. Рубчинский довел перевес Украины U-21 над Азербайджаном до разгрома
ВИДЕО. Очеретько удвоил перевес украинской молодежки в матче в Баку
сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса сборная Азербайджана по футболу U-21 Азербайджан - Украина Евро-2025 U-21 отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Теннис | 26 марта 2024, 07:30 2
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами

Ангелина проиграла Юлии Путинцевой, Ига неожиданно уступила Екатерине Александрове

Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
Теннис | 26 марта 2024, 00:59 9
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами

Ангелина и Даяна пробились в 1/4 финала

НАКОНЕЧНЫЙ: «После выступлений в Исландии привез домой 7-8 тысяч долларов»
Футбол | 26.03.2024, 13:46
НАКОНЕЧНЫЙ: «После выступлений в Исландии привез домой 7-8 тысяч долларов»
НАКОНЕЧНЫЙ: «После выступлений в Исландии привез домой 7-8 тысяч долларов»
Цыганков в заявке. Список Реброва на решающий матч Украины
Футбол | 26.03.2024, 08:21
Цыганков в заявке. Список Реброва на решающий матч Украины
Цыганков в заявке. Список Реброва на решающий матч Украины
Россияне мечтают снова играть матчи УЕФА. Пока отказались от Азии
Футбол | 26.03.2024, 09:49
Россияне мечтают снова играть матчи УЕФА. Пока отказались от Азии
Россияне мечтают снова играть матчи УЕФА. Пока отказались от Азии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віктор Коробка
Дуже гарна в нас молодь. Маємо надію, що у збірної України світле майбутнє.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией
Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией
25.03.2024, 19:52 3
Футбол
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
24.03.2024, 23:20 3
Футбол
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 7
Футбол
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
25.03.2024, 00:20 1
Теннис
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
25.03.2024, 07:11 3
Футбол
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
26.03.2024, 00:15 5
Футбол
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
25.03.2024, 14:14 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем