Победный темп. Украина U-21 одолела Азербайджан в Баку
Команда Унаи Мельгосы вновь единолично возглавила отборочную группу
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа F. 12-й тур.
Азербайджан U-21 – Украина U-21 - 0:3
Голы: Яцык, 25, Очеретько, 40, Рубчинский, 56
Предупреждения: Сафаров, 42, Мамедов, 64
Азербайджан U-21: А. Рамазанов – Ахмедов, Дамадаев, Гусейнов, Мамедов, Сафаров – Джафаров (Алиев, 60), Абдурахманов (Гасанзаде, 73), Сафаров (Рзаев, 60), Велиев (Насирли, 79) – Ахундзаде.
Украина U-21: Нещерет – Смоляков, Батагов, Салюк, Крупский – Яцик, Рубчинский (Павлюк, 86), Очеретько (Варфоломеев, 74) – Волошин (Квасница, 86), Краснопир (Горбач, 74), Брагару (Хлань, 57).
Арбитр: Дарио Бел (Осиек, Хорватия).
Стадион: «Азерсун Арена» (Баку, Азербайджан).
Удары (в створ): 4 (2) – 15 (8)
Угловые: 4 – 8
Оффсайды: 1 – 1.
АЗЕРБАЙДЖАН U-21 - УКРАИНА U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 14°C
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