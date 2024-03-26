Азербайджан U21

Во вторник, 26-го марта, состоится поединок 12-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы в рамках группы F, в котором сразятся Азербайджан U-21 и Украина U-21. Матч пройдет в Баку (Азербайджан), на поле стадиона «Азерсун Арена», начало в 14:00.

Команда Унаи Мельгосы демонстрирует просто феноменальные результаты в квалификации к очередному европейскому форуму. Первый круг пройден без поражений и даже без потерь очков. И это в группе с Англией и Сербией в составе! Однако борьба на этом не заканчивается, и те же англичане до сих пор сидят у нас на хвосте. Начинается второй круг, и теперь уже нам предстоит ехать в гости к Азербайджану, который мы еле одолели в Мурсии в конце ноября прошлого года (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Азербайджан U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.