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  4. Азербайджан U-21 – Украина U-21 – 0:3. Разгром в Баку. Видео голов и обзор
Евро
Азербайджан U21
26.03.2024 14:00 – FT 0 : 3
УКРАИНА U21
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26 марта 2024, 15:55 | Обновлено 26 марта 2024, 16:02
1713
0

Азербайджан U-21 – Украина U-21 – 0:3. Разгром в Баку. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2025 U-21

26 марта 2024, 15:55 | Обновлено 26 марта 2024, 16:02
1713
0
Азербайджан U-21 – Украина U-21 – 0:3. Разгром в Баку. Видео голов и обзор

26 марта в 14:00 молодежная сборная Украины U-21 выиграла гостевой матч квалификации Евро-2025 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок против команды Азербайджана U-21 прошел в Баку на Азерсун Арене.

Счет был открыт на 25-й минуте: Александр Яцык забил гол, замкнув прострел с правого фланга (1:0).

На 40-й минуте Олег Очеретько удвоил перевес украинской молодежки в матче в Баку (2:0)

На 56-й минуте Валентин Рубчинский довел перевес Украины U-21 до разгромного (3:0).

Турнирное положение: Украина (18), Англия (15), Сербия (10), Люксембург (4), Северная Ирландия (3), Азербайджан (3).

Евро-2025 U-21. Баку, 26 марта

Азербайджан U-21 – Украина U-21 – 0:3

Голы: Яцик, 25, Очеретько, 40, Рубчинский, 56

ГОЛ! 1:0. Александр Яцык, 25 мин.

ГОЛ! 2:0. Олег Очеретько, 40 мин.

ГОЛ! 3:0. Валентин Рубчинский, 56 мин.

Видеозапись матча

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Рубчинский (УКРАИНА U21).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (УКРАИНА U21).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Яцык (УКРАИНА U21).
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Источник Sport.ua
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