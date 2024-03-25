Азербайджан U21

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26.03.2024 14:00 - : -
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25 марта 2024, 18:38 | Обновлено 25 марта 2024, 18:46
681
1

Азербайджан U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2025

Украинская команда должна подтвердить свой статус фаворита игры

25 марта 2024, 18:38 | Обновлено 25 марта 2024, 18:46
681
1
Азербайджан U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2025
УАФ

Во вторник, 26 марта, состоится очередной матч квалификации Евро-2025 U-21, в котором отношения выяснят сборные Азербайджана и Украины. Поединок пройдет в Баку на стадионе «Азерсун-Арена». Начало – в 14:00 по киевскому времени.

Азербайджан

Сборная Азербайджана U-21 в турнирной таблице квалификационной группы F Евро-2025 (U-21) занимает 6-е место. У нее имеется 3 очка после 5 матчей (1 победа и 4 поражения).

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Азербайджанцы в сентябре 2023 года стартовали в отборе с гостевого поражения от Сербии со счетом 0:2. Затем они на своем поле проиграли ровесникам из Северной Ирландии (0:1) и добились победы над командой из Люксембурга (3:2).

Под занавес прошлого года сборная Азербайджана U-21 на выезде выяснила отношения с командой Украины U-21. Встреча завершилась минимальной победой «сине-желтых» со счетом 1:0.

В новом – 2024-м – году азербайджанская дружина провела один официальный матч, в котором сошлась с одногодками из Англии. Игра завершилась крупной победой молодежи родоначальников футбола со счетом 5:1.

Украина

Сборная Украины U-21 является лидером группы F отборочного турнира Евро-2025 (U-21). Она имеет в активе 5 побед в пяти матчах при разнице мячей 12-2.

Аналогичный показатель набранных очков, как и у украинцев, имеется у команды Англии U-21. Вот только молодежная дружина родоначальников футбола провела на 1 игру больше, чем «сине-желтых» - у них 5 побед при одном поражении.

До зимней паузы в турнире украинцы добились побед над сборными Северной Ирландии U-21 (1:0), Люксембурга U-21 (3:0), Англии U-21 (3:2), еще раз Люксембурга U-21 (4:0) и Азербайджана U-21 (1:0).

В 2024 году украинская сборная U-21 официальных встреч еще не проводила. На ее счете лишь товарищеский матч с олимпийской сборной Марокко с победным финалом – 1:0.

История взаимоотношений

Сборные Украины U-21 и Азербайджана U-21 провели между собой три матча.

Одна встреча носила официальный статус и состоялась в рамках нынешней квалификации Евро-2025 (U-21). В ней, как ранее уже отмечалось, со счетом 1:0 победили украинцы.

Еще два матча носили товарищеский статус. В ноябре 2019 года соперники разошлись миром 1:1, а в мае 2021 со счетом 1:0 победила азербайджанская команда.

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Источник Sport.ua
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Андрій Заліщук
а де прогноз???
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