Вечером 26 марта на стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав прошел финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

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Сборная Украины обыграла команду Исландии (2:1) и вышла в финальный раунд Евро-2024.

Исландия вышла вперед на 30-й минуте. Сине-желтые на это ответили во втором тайме голами Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

После игры коуч сине-желтых Сергей Ребров дал пресс-конференцию, во время которой рассказал о своих впечатлениях от матча

ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024