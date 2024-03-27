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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 04:51 | Обновлено 27 марта 2024, 04:56
3580
0

ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024

Сборная Украины обыграла команду Исландии в решающем матче отбора

27 марта 2024, 04:51 | Обновлено 27 марта 2024, 04:56
3580
0
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
УАФ. Сергей Ребров

Вечером 26 марта на стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав прошел финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины обыграла команду Исландии (2:1) и вышла в финальный раунд Евро-2024.

Исландия вышла вперед на 30-й минуте. Сине-желтые на это ответили во втором тайме голами Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

После игры коуч сине-желтых Сергей Ребров дал пресс-конференцию, во время которой рассказал о своих впечатлениях от матча

ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия видео
Источник Sport.ua
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