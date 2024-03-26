Пойдет на повышение? Забарного хочет купить еще один именитый клуб АПЛ

21-летний защитник сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный может сменить клубную прописку в следующее трансферное окно.

По информации британского портала Football Лондон, лондонский «Тоттенхэм» интересовался украинским защитником еще во время его выступлений за киевское «Динамо» и до сих пор не потерял интерес. «Шпоры» попытаются подписать Забарного в следующее трансферное окно.

В этом сезоне Забарный провел за «Борнмут» 33 матча и забил один гол.

Ранее сообщалось, что к Забарному проявляет интерес «Ливерпуль».