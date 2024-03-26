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  4. Пойдет на повышение? Забарного хочет купить еще один именитый клуб АПЛ
Англия
26 марта 2024, 11:48 |
2472
2

Пойдет на повышение? Забарного хочет купить еще один именитый клуб АПЛ

К футболисту сборной Украины проявляет интерес «Тоттенхэм»

26 марта 2024, 11:48 |
2472
2
Пойдет на повышение? Забарного хочет купить еще один именитый клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

21-летний защитник сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный может сменить клубную прописку в следующее трансферное окно.

По информации британского портала Football Лондон, лондонский «Тоттенхэм» интересовался украинским защитником еще во время его выступлений за киевское «Динамо» и до сих пор не потерял интерес. «Шпоры» попытаются подписать Забарного в следующее трансферное окно.

В этом сезоне Забарный провел за «Борнмут» 33 матча и забил один гол.

Ранее сообщалось, что к Забарному проявляет интерес «Ливерпуль».

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Тоттенхэм Борнмут трансферы АПЛ Илья Забарный трансферы
Источник Football London
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Burevestnik
може перейти;   цікавляться;   слідкують;  є інтерес. 
чому нема інфи від віщунів, екстрасенсів, астрологів ?
поки все вилами по воді...  
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Gargantua
пожалели тогда пару миллионов, вышли из торгов
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