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  4. Тренер Кристиана Шевченко пошел на повышение. Как это скажется на украинце?
Чемпионшип
10 марта 2024, 14:40 |
222
0

Тренер Кристиана Шевченко пошел на повышение. Как это скажется на украинце?

Том Клеверли стал наставником первой команды

10 марта 2024, 14:40 |
222
0
Тренер Кристиана Шевченко пошел на повышение. Как это скажется на украинце?
ФК Уотфорд. Кристиан Шевченко

Клуб Чемпионшипа Уотфорд объявил о том, что временным наставником команды стал Том Клеверли, который заменил Валерьена Исмаэля.

Уотфорд во втором по силе английском дивизионе идет на 13-й позиции, хотя у клуба были амбиции побороться за возвращением в АПЛ. Клеверли стал 11-м тренером команды с 2018 года.

Отметим, что Клеверли является тренером Кристиана Шевченко, сына Андрея Шевченко, в составе юношеской команды Уотфорда. Пока нет информации, кто заменит специалиста в команде U-17.

Ранее Клеверли заявил, что Шевченко порадовал его своей игрой, поэтому Кристиан может рассчитывать на переход в команду U-21.

Недавно Шевченко-младший был вызван в состав Украины U-19.

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Андрей Шевченко Уотфорд Том Клеверли Кристиан Шевченко Чемпионшип
Источник ФК Уотфорд
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