Тренер Кристиана Шевченко пошел на повышение. Как это скажется на украинце?
Том Клеверли стал наставником первой команды
Клуб Чемпионшипа Уотфорд объявил о том, что временным наставником команды стал Том Клеверли, который заменил Валерьена Исмаэля.
Уотфорд во втором по силе английском дивизионе идет на 13-й позиции, хотя у клуба были амбиции побороться за возвращением в АПЛ. Клеверли стал 11-м тренером команды с 2018 года.
Отметим, что Клеверли является тренером Кристиана Шевченко, сына Андрея Шевченко, в составе юношеской команды Уотфорда. Пока нет информации, кто заменит специалиста в команде U-17.
Ранее Клеверли заявил, что Шевченко порадовал его своей игрой, поэтому Кристиан может рассчитывать на переход в команду U-21.
Недавно Шевченко-младший был вызван в состав Украины U-19.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
О смерти одного из самых титулованных футболистов мира написал Пауло Альбукерке
Зарплата Артема составляла $1 600 000 за сезон