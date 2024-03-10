Тренер Кристиана Шевченко пошел на повышение. Как это скажется на украинце?

Клуб Чемпионшипа Уотфорд объявил о том, что временным наставником команды стал Том Клеверли, который заменил Валерьена Исмаэля.

Уотфорд во втором по силе английском дивизионе идет на 13-й позиции, хотя у клуба были амбиции побороться за возвращением в АПЛ. Клеверли стал 11-м тренером команды с 2018 года.

Отметим, что Клеверли является тренером Кристиана Шевченко, сына Андрея Шевченко, в составе юношеской команды Уотфорда. Пока нет информации, кто заменит специалиста в команде U-17.

Ранее Клеверли заявил, что Шевченко порадовал его своей игрой, поэтому Кристиан может рассчитывать на переход в команду U-21.

Недавно Шевченко-младший был вызван в состав Украины U-19.