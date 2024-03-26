Калинина и Ястремская не смогли пробиться в парный полуфинал в Майами

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская завершили успешное выступление на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинки проиграли мощному американскому тандему Эйжа Мухаммад / Алиша Паркс.

Майами. 1/4 финала парного разряда

Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Эйжа Мухаммад / Алиша Паркс – 7:5, 3:6, 6-10

Во втором сете украинки вели по геймам 3:1, но следующие 5 проиграли.

В полуфинале американки сыграют против победительниц встречи Эшлин Крюгер (США) / Слоан Стивенс (США) – Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия).

Отметим, что Калинина и Ястремская впервые в карьере вместе играли пару. В предыдущем раунде украинки остановили четвертых сеяных.