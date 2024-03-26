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WTA
26 марта 2024, 20:25 | Обновлено 26 марта 2024, 20:30
1597
2

Калинина и Ястремская не смогли пробиться в парный полуфинал в Майами

Украинские теннисистки вели в счете, но рано поверили в победу

26 марта 2024, 20:25 | Обновлено 26 марта 2024, 20:30
1597
2
Калинина и Ястремская не смогли пробиться в парный полуфинал в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская завершили успешное выступление на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинки проиграли мощному американскому тандему Эйжа Мухаммад / Алиша Паркс.

Майами. 1/4 финала парного разряда
Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Эйжа Мухаммад / Алиша Паркс – 7:5, 3:6, 6-10

Во втором сете украинки вели по геймам 3:1, но следующие 5 проиграли.

В полуфинале американки сыграют против победительниц встречи Эшлин Крюгер (США) / Слоан Стивенс (США) – Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия).

Отметим, что Калинина и Ястремская впервые в карьере вместе играли пару. В предыдущем раунде украинки остановили четвертых сеяных.

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WTA Майами Ангелина Калинина Даяна Ястремская смотреть онлайн Эйжа Мухаммад Алиша Паркс
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Elis
Класно грали до рахунку 3:1 2 сету, а далі, мабуть, бензин закінчився. Але все одно молодці. 
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+7
mevast
Гра в парі це не гра в одиночку. Тут дещо інші правила. А не вивчивши іх не будеш мати успіху. Але тим не менше привітаємо дівчат з доволі вдалим дебютом. 
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+1
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