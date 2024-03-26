Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
Ангелина и Даяна пробились в 1/4 финала
Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская пробились в 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.
В матче второго раунда украинки переиграли четвертый сеяный тандем Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия), который в прошлом году играл в финале Итогового турнира.
Майами. Второй круг парного разряда
Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Николь Мелихар / Эллен Перес – 7:6(6), 6:4
В следующем раунде украинки сыграют против американского дуэта Эйжа Мухаммад / Алиша Паркс.
Отметим, что Калинина и Ястремская впервые в карьере вместе играют пару. В первом раунде Ангелина и Даяна неожиданно переиграли американский тандем Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик.
Ангелина Калинина чуть ранее проиграла матч 1/8 финала одиночного разряда Юлии Путинцевой.
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