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WTA
26 марта 2024, 00:59 | Обновлено 26 марта 2024, 01:08
657
5

Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами

Ангелина и Даяна пробились в 1/4 финала

26 марта 2024, 00:59 | Обновлено 26 марта 2024, 01:08
657
5
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская пробились в 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.

В матче второго раунда украинки переиграли четвертый сеяный тандем Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия), который в прошлом году играл в финале Итогового турнира.

Майами. Второй круг парного разряда
Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Николь Мелихар / Эллен Перес – 7:6(6), 6:4

В следующем раунде украинки сыграют против американского дуэта Эйжа Мухаммад / Алиша Паркс.

Отметим, что Калинина и Ястремская впервые в карьере вместе играют пару. В первом раунде Ангелина и Даяна неожиданно переиграли американский тандем Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик.

Ангелина Калинина чуть ранее проиграла матч 1/8 финала одиночного разряда Юлии Путинцевой.

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WTA Майами Ангелина Калинина Даяна Ястремская Николь Мелихар Эллен Перес
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Elis
Молодчинки! Дуже непогано! 
P. S. Вперше в житті побачила, як Ангеліна від душі сміється. 
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+6
volunec85
Награють пару для збірної. Молодці дівчатка;)
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+4
Fdail
Щож ,   у цієї пари, справді ,є непоганий потенціал.  Даяна - не дуже розумна, але дуже потужна гравчиня. А Геля має погану подачу , але з головою гарно дружить і добре тримається в розіграші. Якщо кожна буде закривати пробіли одна одної , вийде суперзброя,  як мінімум до Олімпіади. А так подивимось, в парному тенісі не можна загадувати наперед взагалі нічого.
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+3
Андрій Заліщук
оце так несподіванка...дуже приємно, можливо в нас росте топ пара в тенісі
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+3
mevast
Подія приємна. Покращила настрій. Але сенсацією я б не назвав. Скоріше несподіванка. Адже індивідуальні якості наших неспівставні з майстерністю суперниць попри відсутності досвіду гри в парі. Самий рейтинговий тандем на сьогодні, за індивідуальними показниками, це Гофф - Пегула.
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0
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