Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!

26 марта в 15:00 в Скопье в решающем матче 3-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-19 сыграли сборные Украины U-19 и Швейцарии U-19.

Украинская сборная, которую устраивала даже ничья, разгромила соперника со счетом 3:0 и вышла на чемпионат Европы 2024!

Голы во втором тайме забили Геннадий Синчук и Матвей Пономаренко (дубль). На 63-й минуте Синчук перехватил мяч возле чужой штрафной и попал точно в девятку, открыв счет.

На 68-й минуте после великолепного заброса от Кревсуна форвард Матвей Пономаренко опередил кипера и отправил мяч в пустые ворота. Вскоре Матвей оформил дубль, воспользовавшись классным пасом Тараса Михавко с центра поля.

Сине-желтые под руководством Дмитрия Михайленко выиграли все три матча в групповом раунде и набрали 9 очков из 9 возможных. Швейцария имеет 6 баллов. Латвия и Северная Македония набрали по одному пункту.

Финальный раунд чемпионата Европы пройдет 15–28 июля в Северной Ирландии с участием 8 сборных. Помимо хозяев и сборной Украины, уже отобрались Франция, Италия, Испания и Турция. Близка к выходу на ЧЕ Норвегия, а ще одну путевку разыграют Португалия и Дания. Жеребьевка финального турнира состоится 17 апреля в Белфасте.

Евро-2024 U-19. 3-й тур, Скопье (Северная Македония)

Украина U-19 – Швейцария U-19 – 3:0

Голы: Геннадий Синчук, 63, Матвей Пономаренко, 68, 77.

Украина U-19: Крапивцов, Гусев (Стрюков, 90+1), Мельниченко, Михавко, Огарков, Гаджиев (Тутеров, 90+1), Ващенко, Кревсун (Баденко, 84), Синчук, Пономаренко (Дубровный, 84), Маткевич (Цуканов, 71).

Швейцария U-19: Хубер, Аншо (Манзанби, 78), Огбус, Зайлер, Деме, Окафор (Джемалия, 54), Маркес, Кесслер (Ваттара, 69), Беней, Лиг (Люти, 54), Зе (Нилакандан, 54) ).

Предупреждения: Ващенко (64), Огарков (66), Пономаренко (72), Кревсун (73) – Окафор (15), Нилакандан (58), Аншо (77).

Латвия U-19 – Северная Македония U-19 – 1:1

Голы: Межсаргс, 59 – Данев, 76

Турнирная таблица

Видеозапись матча