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Молодежные турниры
26 марта 2024, 16:59 | Обновлено 26 марта 2024, 17:21
4780
20

Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!

Сине-желтые выиграли все три матча в групповом раунде

26 марта 2024, 16:59 | Обновлено 26 марта 2024, 17:21
4780
20
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!

26 марта в 15:00 в Скопье в решающем матче 3-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-19 сыграли сборные Украины U-19 и Швейцарии U-19.

Украинская сборная, которую устраивала даже ничья, разгромила соперника со счетом 3:0 и вышла на чемпионат Европы 2024!

Голы во втором тайме забили Геннадий Синчук и Матвей Пономаренко (дубль). На 63-й минуте Синчук перехватил мяч возле чужой штрафной и попал точно в девятку, открыв счет.

На 68-й минуте после великолепного заброса от Кревсуна форвард Матвей Пономаренко опередил кипера и отправил мяч в пустые ворота. Вскоре Матвей оформил дубль, воспользовавшись классным пасом Тараса Михавко с центра поля.

Сине-желтые под руководством Дмитрия Михайленко выиграли все три матча в групповом раунде и набрали 9 очков из 9 возможных. Швейцария имеет 6 баллов. Латвия и Северная Македония набрали по одному пункту.

Финальный раунд чемпионата Европы пройдет 15–28 июля в Северной Ирландии с участием 8 сборных. Помимо хозяев и сборной Украины, уже отобрались Франция, Италия, Испания и Турция. Близка к выходу на ЧЕ Норвегия, а ще одну путевку разыграют Португалия и Дания. Жеребьевка финального турнира состоится 17 апреля в Белфасте.

Евро-2024 U-19. 3-й тур, Скопье (Северная Македония)

Украина U-19 – Швейцария U-19 – 3:0

Голы: Геннадий Синчук, 63, Матвей Пономаренко, 68, 77.

Украина U-19: Крапивцов, Гусев (Стрюков, 90+1), Мельниченко, Михавко, Огарков, Гаджиев (Тутеров, 90+1), Ващенко, Кревсун (Баденко, 84), Синчук, Пономаренко (Дубровный, 84), Маткевич (Цуканов, 71).

Швейцария U-19: Хубер, Аншо (Манзанби, 78), Огбус, Зайлер, Деме, Окафор (Джемалия, 54), Маркес, Кесслер (Ваттара, 69), Беней, Лиг (Люти, 54), Зе (Нилакандан, 54) ).

Предупреждения: Ващенко (64), Огарков (66), Пономаренко (72), Кревсун (73) – Окафор (15), Нилакандан (58), Аншо (77).

Латвия U-19 – Северная Македония U-19 – 1:1

Голы: Межсаргс, 59 – Данев, 76

Турнирная таблица

Видеозапись матча

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Источник Sport.ua
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Комментарии 20
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suforza1921
Ю-21 - 3:0!!! Ю-19 - 3:0!!! Слово за національною?)))
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+6
suforza1921
Радий за Ю-19. Гарну гру Михайленко поставив і психологію також. Сьогодні з рівним суперником (буки навіть мікроскопічну перевагу швейцарцям віддавали) не вийшли грати на нічию, відстоювати нулі, котрі влаштовували, а з перших хвилин вели гру і закономірно перемогли. Пономаренко красень - 5 голів у трьох матчах!
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+5
stepka23
День складається вдало,Є відчуття що і перша збірна порадує. Бог любить трійцю.)
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+4
ErichMariaШевченко
И те выиграли и эти.  А какой теперь шанс у главной сборной))) тоже выиграть.
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+4
Макс Максов
Молодці, віддали кантонам боржок!
Ответить
+2
Mr Voevudskiy
Теперь и главной осталось поддержать)
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+2
Андрій Заліщук
Ну що ж, український футбол просто на висоті без перебільшень, дай Бог національна збірна підтримає цю ходу, просто цифри
Україна U17 - 9 очок з 9, жодного пропущеного
Україна U19 - 9 очок з 9, жодного пропущеного
Україна U21 - 18 очок з 18 (правда відбір ще не завершився, але старт найкращий за часи незалежності у молодіжок), пропущено тільки 2 м'ячі і то від Англії - чинних чемпіонів Європи
ну а тепер 21:45, стадіон Тарчинський у Вроцлаві, треба тільки впевнена перемога над вікінгами, бідь ласка, не підведіть я вас прошу, нам потрібна ця путівка на ЄВРО!!!!!!!!
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+1
fifa2020
А як починали відбір, влетіли косово 4-0 ))
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Лига конференций без динамо
🇺🇦👊
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0
Pavel_i_CO
Молодці хлопці. Пономаренко - машина. П'ять голів в трьох матчах. І в Динамо Ю19 статистика у нього шикарна. Пора підпускати до першої команди.
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0
Gargantua
Синчук и Пономаренко понравились
Михавко в конце первого тайма так махнул мимо мяча, что могли и пропустить. Тогда еще не известно чем бы закончилось.
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0
AK.228
Пономаренко молодець, буде класний форвард на роки
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0
nick07
молодці.
от цікаво, молодь показує гру, демонструє певні турнірні успіхи, а що з ними стається потім? чому в клубах та основній збірній вони вже не такі впевнені? Отже схоже що проблема таки в тренерах та психології
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0
NoMad
Динамiвцi зарєшалi
Ответить
0
ZANREGENT1993
" Ми на Євро! Ми на Євро!" 
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0
Shturmgewehr
1) найсильніший суперник була Латвія
2) Пономаренко має нюх на голи
3) другі жовті картки для Пономаренко і Кревсуна на рівному місці були зайві
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0
Shturmgewehr
Який сьогодні гравець був найнепомітнішим, який приніс найменше користі, без якого можна було обійтися???
#11 Данило Кревсун!!!
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-4
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