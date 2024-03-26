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26 марта 2024, 16:45 | Обновлено 26 марта 2024, 16:57
4612
0

Украина U-19 – Швейцария U-19 – 3:0. Дубль Пономаренко. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-19

26 марта 2024, 16:45 | Обновлено 26 марта 2024, 16:57
4612
0
Украина U-19 – Швейцария U-19 – 3:0. Дубль Пономаренко. Видео голов, обзор

26 марта в 15:00 в Скопье в решающем матче 3-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-19 играют сборные Украины U-19 и Швейцарии U-19.

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Украина и Швейцария набрали по 6 очков. В финальную стадию ЧЕ-2024 выйдет победитель матча. Сине-желтых устроит даже ничья, поскольку команда Дмитрия Михайленко имеет разницу мячей лучше, чем у соперника.

Украина U-19 – Швейцария U-19. Видео голов и обзор (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Геннадий Синчук, 63 мин.

ГОЛ! 2:0. Матвей Пономаренко, 68 мин.

ГОЛ! 3:0. Матвей Пономаренко, 77 мин.

Видеозапись матча

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Источник Sport.ua
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