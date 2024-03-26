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Чемпионат Европы
26 марта 2024, 23:59 | Обновлено 27 марта 2024, 00:47
5485
4

Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?

Соперниками сине-желтых будут Бельгия, Словакия и Румыния

26 марта 2024, 23:59 | Обновлено 27 марта 2024, 00:47
5485
4
Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 марта в польском городе Вроцлав прошел финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины обыграла команду Исландии (2:1) и вышла в финальный раунд Евро-2024.

Исландия вышла вперед на 30-й минуте усилиями Альберта Гудмундссона. Сине-желтые на это ответили во втором тайме голами Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

Финальный раунд Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня до 14 июля 2024 года.

Соперниками Украины в группе E будут Румыния (17 июня в Мюнхене), Словакия (21 июня в Дюссельдорфе) и Бельгия (26 июня в Штутгарте).

Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по две лучших сборных плюс 4 команды из 6, которые займут третье место.

Евро-2024. Группа E

Расписание матчей (время CET, минус 1 час от киевского)

Плей-офф квалификации, 26 марта

🔹 Путь A. 21:45. Уэльс – Польша – 0:0 (пен. 4:5)

🔹 Путь B. 21:45. Украина – Исландия – 2:1

Голы: Цыганков, 54, Мудрик, 84 – А.Гудмундссон, 30

🔹 Путь С. 19:00. Грузия – Греция – 0:0 (пен. 4:2)

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Источник Sport.ua
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Olex
Ну все, потрібно брати відпустку 
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+1
Viktor Shuper
наші другими будуть. хоча проти Бельгії все ж можна грати, команда багато атакує, але в захисті у них проблем вистачає
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+1
Serhii P.
на вигляд, група прохідна.
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0
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