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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 03:55 | Обновлено 27 марта 2024, 03:59
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0

Разговор на высоких тонах. Ребров признался, что сказал команде в перерыве

Сине-желтые одержали волевую победу над Исландией и вышли в плей-офф

27 марта 2024, 03:55 | Обновлено 27 марта 2024, 03:59
830
0
Разговор на высоких тонах. Ребров признался, что сказал команде в перерыве
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от игры плей-офф Евро-2024 с Исландией (2:1) и объяснил, что происходило в раздевалке в перерыве матча.

«Был ли предыдущий матч в Боснии и Герцеговине самым эмоциональным за карьеру? Думаю, он был самым трудным – на кону было очень много. Но я благодарен ребятам, что они за пять минут перехватили инициативу и выиграли матч.

Игра с Исландией? Сегодня тоже был трудный матч, но, по моему мнению, мы контролировали игру. К сожалению, пропустили первый гол, но создавали моменты и понимали, за счет чего хотим победить.

Гол Исландии? Для меня это пока неинтересно. Разберем этот эпизод. К сожалению, пропустили. Но для меня важно, как мы реагировали на ошибку. Пытались идти вперед, создавали моменты. Полагаю, что победили по игре.

Что говорил подопечным после первого тайма? Кое-что подкорректировали, но очень важно, что игроки сами были недовольны игрой, которую показывали. Они разговаривали на высоких тонах – может быть, это помогло. Все понимали цену этой победы. То, что сделали во втором тайме – заслуга всех, кто был в раздевалке.

Волевой характер последних побед сборной? Не знаю, как это выходит – мы пропускаем первыми. Это плохо, что пропускаем, но хорошо, что быстро реагируем.

Победы сборных Украины всех возрастов? Я считаю, это только первый шаг, все впереди. Благодарен тренерам, игрокам. Смотрел игру Украины U19, U21 – видел команду и там, и там. Это очень важно для нас в будущем.

Что дальше для тренерского штаба сборной Украины? Буду смотреть игры, наших футболистов, играющих в Украине и за границей. Сегодня нас все поздравят, а завтра нужно готовиться к Евро. Наша работа – просматривать много игроков, соперников и готовиться к чемпионату Европы.

Атмосфера на матче во Вроцлаве? Как будто дома. И я благодарен болельщикам, что после пропущенного гола они нас поддерживали, помогали. Эта победа – также и их».

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия
Источник Суспильне Спорт
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