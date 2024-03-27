Разговор на высоких тонах. Ребров признался, что сказал команде в перерыве

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от игры плей-офф Евро-2024 с Исландией (2:1) и объяснил, что происходило в раздевалке в перерыве матча.

«Был ли предыдущий матч в Боснии и Герцеговине самым эмоциональным за карьеру? Думаю, он был самым трудным – на кону было очень много. Но я благодарен ребятам, что они за пять минут перехватили инициативу и выиграли матч.

Игра с Исландией? Сегодня тоже был трудный матч, но, по моему мнению, мы контролировали игру. К сожалению, пропустили первый гол, но создавали моменты и понимали, за счет чего хотим победить.

Гол Исландии? Для меня это пока неинтересно. Разберем этот эпизод. К сожалению, пропустили. Но для меня важно, как мы реагировали на ошибку. Пытались идти вперед, создавали моменты. Полагаю, что победили по игре.

Что говорил подопечным после первого тайма? Кое-что подкорректировали, но очень важно, что игроки сами были недовольны игрой, которую показывали. Они разговаривали на высоких тонах – может быть, это помогло. Все понимали цену этой победы. То, что сделали во втором тайме – заслуга всех, кто был в раздевалке.

Волевой характер последних побед сборной? Не знаю, как это выходит – мы пропускаем первыми. Это плохо, что пропускаем, но хорошо, что быстро реагируем.

Победы сборных Украины всех возрастов? Я считаю, это только первый шаг, все впереди. Благодарен тренерам, игрокам. Смотрел игру Украины U19, U21 – видел команду и там, и там. Это очень важно для нас в будущем.

Что дальше для тренерского штаба сборной Украины? Буду смотреть игры, наших футболистов, играющих в Украине и за границей. Сегодня нас все поздравят, а завтра нужно готовиться к Евро. Наша работа – просматривать много игроков, соперников и готовиться к чемпионату Европы.

Атмосфера на матче во Вроцлаве? Как будто дома. И я благодарен болельщикам, что после пропущенного гола они нас поддерживали, помогали. Эта победа – также и их».