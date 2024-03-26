Украина U-19 – среди 8 финалистов. Какие сборные отобрались на Евро-2024?
Финальный раунд чемпионата Европы пройдет 15–28 июля в Северной Ирландии
Сборная Украины U-19 пробилась в финальный раунд Евро-2024 U-19, разгромив Швейцарию U-19 (3:0).
Сине-желтые под руководством Дмитрия Михайленко выиграли все три матча в группе 7 и набрали 9 очков из 9 возможных.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Финальный раунд чемпионата Европы пройдет 15–28 июля в Северной Ирландии с участием 8 сборных.
Помимо хозяев и сборной Украины, в финал 8 лучших отобрались: Франция, Турция, Испания, Италия, Норвегия, Дания.
Последним участником Евро Евро-2024 U-19 стала Дания, выиграв решающий матч группы 4 у Португалии.
Жеребьевка финального турнира состоится 17 апреля в Белфасте (Северная Ирландия).
Квалификация Евро-2024 U-19
Участники финального раунда
3-й тур, 26 марта
- Австрия U19 – Испания U19 – 1:2
- Словения U19 – Косово U19 – 2:0
- Латвия U19 – Северная Македония U19 – 1:1
- Германия U19 – Турция U19 – 2:0
- Румыния U19 – Хорватия U19 – 1:0
- Украина U19 – Швейцария U19 – 3:0
- Италия U19 – Грузия U19 – 5:0
- Чехия U19 – Шотландия U19 – 2:0
- Израиль U19 – Норвегия U19 – 0:2
- Греция U19 – Сербия U19 – 3:3
- Дания U19 – Португалия U19 – 2:0
- 20:00. Бельгия U19 – Нидерланды U19 – матч продолжается
- 20:00. Литва U19 – Франция U19 – матч продолжается
- 20:00. Черногория U19 – Босния и Герцеговина U19 – матч продолжается
Турнирные таблицы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист рассказал об опыте карьеры в Скандинавии
Ангелина и Даяна пробились в 1/4 финала