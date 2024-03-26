Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-19 – среди 8 финалистов. Какие сборные отобрались на Евро-2024?
Молодежные турниры
26 марта 2024, 20:05 | Обновлено 26 марта 2024, 20:15
815
0

Украина U-19 – среди 8 финалистов. Какие сборные отобрались на Евро-2024?

Финальный раунд чемпионата Европы пройдет 15–28 июля в Северной Ирландии

26 марта 2024, 20:05 | Обновлено 26 марта 2024, 20:15
815
0
Украина U-19 – среди 8 финалистов. Какие сборные отобрались на Евро-2024?
УЕФА

Сборная Украины U-19 пробилась в финальный раунд Евро-2024 U-19, разгромив Швейцарию U-19 (3:0).

Сине-желтые под руководством Дмитрия Михайленко выиграли все три матча в группе 7 и набрали 9 очков из 9 возможных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Финальный раунд чемпионата Европы пройдет 15–28 июля в Северной Ирландии с участием 8 сборных.

Помимо хозяев и сборной Украины, в финал 8 лучших отобрались: Франция, Турция, Испания, Италия, Норвегия, Дания.

Последним участником Евро Евро-2024 U-19 стала Дания, выиграв решающий матч группы 4 у Португалии.

Жеребьевка финального турнира состоится 17 апреля в Белфасте (Северная Ирландия).

Квалификация Евро-2024 U-19

Участники финального раунда

3-й тур, 26 марта

  • Австрия U19 – Испания U19 – 1:2
  • Словения U19 – Косово U19 – 2:0
  • Латвия U19 – Северная Македония U19 – 1:1
  • Германия U19 – Турция U19 – 2:0
  • Румыния U19 – Хорватия U19 – 1:0
  • Украина U19 – Швейцария U19 – 3:0
  • Италия U19 – Грузия U19 – 5:0
  • Чехия U19 – Шотландия U19 – 2:0
  • Израиль U19 – Норвегия U19 – 0:2
  • Греция U19 – Сербия U19 – 3:3
  • Дания U19 – Португалия U19 – 2:0
  • 20:00. Бельгия U19 – Нидерланды U19 – матч продолжается
  • 20:00. Литва U19 – Франция U19 – матч продолжается
  • 20:00. Черногория U19 – Босния и Герцеговина U19 – матч продолжается

Турнирные таблицы

По теме:
ВИДЕО. Эмоции сборной Украины после выхода на чемпионат Европы U-19
Украина U-19 – Швейцария U-19 – 3:0. Дубль Пономаренко. Видео голов, обзор
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Швейцарии по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 Украина - Швейцария статистические расклады сборная Италии по футболу U-19 сборная Франции по футболу U-19 сборная Испании по футболу U-19 сборная Турции по футболу U-19 сборная Норвегии по футболу U-19
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НАКОНЕЧНЫЙ: «После выступлений в Исландии привез домой 7-8 тысяч долларов»
Футбол | 26 марта 2024, 13:46 4
НАКОНЕЧНЫЙ: «После выступлений в Исландии привез домой 7-8 тысяч долларов»
НАКОНЕЧНЫЙ: «После выступлений в Исландии привез домой 7-8 тысяч долларов»

Бывший футболист рассказал об опыте карьеры в Скандинавии

Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
Теннис | 26 марта 2024, 00:59 9
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами

Ангелина и Даяна пробились в 1/4 финала

Будет аншлаг? Известно, сколько фанатов посетят поединок Украина – Исландия
Футбол | 26.03.2024, 19:38
Будет аншлаг? Известно, сколько фанатов посетят поединок Украина – Исландия
Будет аншлаг? Известно, сколько фанатов посетят поединок Украина – Исландия
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Футбол | 26.03.2024, 00:15
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Калинина не сумела пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Майами
Теннис | 25.03.2024, 21:15
Калинина не сумела пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Майами
Калинина не сумела пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
25.03.2024, 07:11 3
Футбол
Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину
Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину
25.03.2024, 19:35 20
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
25.03.2024, 19:31 14
Футбол
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
25.03.2024, 20:09 18
Футбол
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
25.03.2024, 14:14 29
Футбол
Случались и более странные вещи. Фьюри подобрали неожиданного соперника
Случались и более странные вещи. Фьюри подобрали неожиданного соперника
24.03.2024, 17:10
Бокс
САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»
САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»
25.03.2024, 18:13 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем