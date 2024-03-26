Украина U-19 – среди 8 финалистов. Какие сборные отобрались на Евро-2024?

Сборная Украины U-19 пробилась в финальный раунд Евро-2024 U-19, разгромив Швейцарию U-19 (3:0).

Сине-желтые под руководством Дмитрия Михайленко выиграли все три матча в группе 7 и набрали 9 очков из 9 возможных.

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Финальный раунд чемпионата Европы пройдет 15–28 июля в Северной Ирландии с участием 8 сборных.

Помимо хозяев и сборной Украины, в финал 8 лучших отобрались: Франция, Турция, Испания, Италия, Норвегия, Дания.

Последним участником Евро Евро-2024 U-19 стала Дания, выиграв решающий матч группы 4 у Португалии.

Жеребьевка финального турнира состоится 17 апреля в Белфасте (Северная Ирландия).

Квалификация Евро-2024 U-19

Участники финального раунда

3-й тур, 26 марта

Австрия U19 – Испания U19 – 1:2

U19 – Испания U19 – 1:2 Словения U19 – Косово U19 – 2:0

U19 – Косово U19 – 2:0 Латвия U19 – Северная Македония U19 – 1:1

Германия U19 – Турция U19 – 2:0

U19 – Турция U19 – 2:0 Румыния U19 – Хорватия U19 – 1:0

U19 – Хорватия U19 – 1:0 Украина U19 – Швейцария U19 – 3:0

U19 – Швейцария U19 – 3:0 Италия U19 – Грузия U19 – 5:0

U19 – Грузия U19 – 5:0 Чехия U19 – Шотландия U19 – 2:0

U19 – Шотландия U19 – 2:0 Израиль U19 – Норвегия U19 – 0:2

U19 – 0:2 Греция U19 – Сербия U19 – 3:3

Дания U19 – Португалия U19 – 2:0

U19 – Португалия U19 – 2:0 20:00. Бельгия U19 – Нидерланды U19 – матч продолжается

20:00. Литва U19 – Франция U19 – матч продолжается

20:00. Черногория U19 – Босния и Герцеговина U19 – матч продолжается

Турнирные таблицы