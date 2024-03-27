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Евро
Уэльс
26.03.2024 21:45 – FT 0 : 0
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Польша
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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 00:51 |
952
5

Польша тоже едет на Евро-2024! Красно-белые обыграли Уэльс в серии пенальти

В основное время команды голов не забивали

27 марта 2024, 00:51 |
952
5
Польша тоже едет на Евро-2024! Красно-белые обыграли Уэльс в серии пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Польши

Во вторник, 26 сентября, состоялся финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024.

Национальная сборная Уэльса приняла команду Польши. В основное и дополнительное время команды голов не забивали, а в серии послематчевых пенальти точнее были поляки, которые забили все пять ударов.

Благодаря этой победе сборная Польши стала последним участником Евро-2024, где в группе А сыграет с Нидерландами, Австрией и Францией.

Отбор Евро-2024. Финал, 27 марта.

Уэльс – Польша – 0:0 (пенальти 4:5)

Пенальти: Левандовски, Дэвис, Шиманьски, Мур, Франковски, Уилсон, Залевски, Уильямс, Пёнтек, Джеймс (не забил).

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Источник Sport.ua
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dts01
Просто бінго - і наші і Польща їдуть на Євро!
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+1
Viktor Shuper
Польща відскочила, то треба визнати. грали жахливо, за весь матч жодного (!) удару в ствір воріт Уельсу. а от Уельс мав моменти, 1-2 м'ячі мали забивати
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+1
-PhoeniX-
На Польшу - пофиг. А вот Уэлльс пусть почувствует, что значит, пролететь мимо финальной части. И ведь не по игре !!!!
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0
Alex Komnin
Нажаль...Дуже шкода Уельс. З такою грою Польща, як з Молдовою, Албанією й Чехію мала сидіти вдома. Але й у групу попали з Францією й Нідерландами. 
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-1
Archie1991
За 120 хв матчу 3 удари в площину воріт, і то всі від Уельса, але пшекypBи краще пробили пенальті, сподіваюсь з Францією, Нідерландами і Австрією займуть своє заслужене 4 місце.
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-2
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