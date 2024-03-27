Польша тоже едет на Евро-2024! Красно-белые обыграли Уэльс в серии пенальти

Во вторник, 26 сентября, состоялся финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024.

Национальная сборная Уэльса приняла команду Польши. В основное и дополнительное время команды голов не забивали, а в серии послематчевых пенальти точнее были поляки, которые забили все пять ударов.

Благодаря этой победе сборная Польши стала последним участником Евро-2024, где в группе А сыграет с Нидерландами, Австрией и Францией.

Отбор Евро-2024. Финал, 27 марта.

Уэльс – Польша – 0:0 (пенальти 4:5)

Пенальти: Левандовски, Дэвис, Шиманьски, Мур, Франковски, Уилсон, Залевски, Уильямс, Пёнтек, Джеймс (не забил).