Польша тоже едет на Евро-2024! Красно-белые обыграли Уэльс в серии пенальти
В основное время команды голов не забивали
Во вторник, 26 сентября, состоялся финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024.
Национальная сборная Уэльса приняла команду Польши. В основное и дополнительное время команды голов не забивали, а в серии послематчевых пенальти точнее были поляки, которые забили все пять ударов.
Благодаря этой победе сборная Польши стала последним участником Евро-2024, где в группе А сыграет с Нидерландами, Австрией и Францией.
Отбор Евро-2024. Финал, 27 марта.
Уэльс – Польша – 0:0 (пенальти 4:5)
Пенальти: Левандовски, Дэвис, Шиманьски, Мур, Франковски, Уилсон, Залевски, Уильямс, Пёнтек, Джеймс (не забил).
WOJTEEEEK! WOJTEEEK! JESTEŚ WIELKI!— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 26, 2024
MAMY TOOOOOOOO!!!! 🤍❤️🤍❤️🤍❤️
JEDZIEMY NA MISTRZOSTWA EUROPY ‼️ pic.twitter.com/psBLYMuA8g
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