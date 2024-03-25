Во вторник, 26 сентября, состоится финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024.

Национальная сборная Уэльса примет команду Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе. Начало встречи запланировано в 21:45.

Победитель этого матча получит право сыграть на Евро-2024 и попадет в группу А, где сыграет с Нидерландами, Австрией и Францией.

Уэльс – Польша. Финал отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE