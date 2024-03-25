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Евро
Уэльс
26.03.2024 21:45 - : -
Польша
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Чемпионат Европы
25 марта 2024, 18:19 | Обновлено 25 марта 2024, 18:20
325
0

Уэльс – Польша. Финал отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE

Поединок начнется в 21:45

25 марта 2024, 18:19 | Обновлено 25 марта 2024, 18:20
325
0
Уэльс – Польша. Финал отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэльс – Польша

Во вторник, 26 сентября, состоится финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024.

Национальная сборная Уэльса примет команду Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе. Начало встречи запланировано в 21:45.

Победитель этого матча получит право сыграть на Евро-2024 и попадет в группу А, где сыграет с Нидерландами, Австрией и Францией.

Уэльс – Польша. Финал отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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