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Евро
Уэльс
26.03.2024 21:45 – FT 0 : 0
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Польша
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 02:39 | Обновлено 27 марта 2024, 02:52
382
0

Уэльс – Польша – 0:0 (пен. 4:5). Левандовски едет на Евро. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча плей-офф квалификации Евро-2024

27 марта 2024, 02:39 | Обновлено 27 марта 2024, 02:52
382
0
Уэльс – Польша – 0:0 (пен. 4:5). Левандовски едет на Евро. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Вечером 26 сентября состоялся финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 по пути A.

В игровое время матча между сборными Уэльса и Польши голов забито не было (0:0).

В серии пенальти больше повезло команде Польши, и Роберт Левандовски с партнерами поедут в Германию на Евро-2024.

Поляки сыграют в группе A вместе с командами Нидерландов, Австрии и Франции.

Квалификация Евро-2024

Финал плей-офф, 27 марта, Кардифф (Уэльс)

Уэльс – Польша – 0:0 (пен. 4:5)

Пенальти: Левандовски (0:1), Дэвис (1:1), Шимански (1:2), Мур (2:2), Франковски (2:3), Уилсон (3:3), Залевски (3:4), Нико Уильямс (4:4), Пёнтек (4:5), Джеймс (не забил).

Видеообзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кшиштоф Пёнтек (Польша).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Неко Уильямс (Уэльс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Залевский (Польша).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Уилсон (Уэльс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Пшемыслав Франковский (Польша).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Киффер Мур (Уэльс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Себастьян Шиманьски (Польша).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бен Дэйвис (Уэльс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Польша).
120’ +1
Крис Мефам (Уэльс) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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