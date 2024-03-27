Вечером 26 сентября состоялся финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 по пути A.

В игровое время матча между сборными Уэльса и Польши голов забито не было (0:0).

В серии пенальти больше повезло команде Польши, и Роберт Левандовски с партнерами поедут в Германию на Евро-2024.

Поляки сыграют в группе A вместе с командами Нидерландов, Австрии и Франции.

Квалификация Евро-2024

Финал плей-офф, 27 марта, Кардифф (Уэльс)

Уэльс – Польша – 0:0 (пен. 4:5)

Пенальти: Левандовски (0:1), Дэвис (1:1), Шимански (1:2), Мур (2:2), Франковски (2:3), Уилсон (3:3), Залевски (3:4), Нико Уильямс (4:4), Пёнтек (4:5), Джеймс (не забил).

Видеообзор матча