ФОТО. Борнмут назвал Забарного самым недооцененным защитником АПЛ

3 марта состоится матч 27-го тура АПЛ между командами «Бернли» и «Борнмут». Поединок пройдет на стадионе «Терф Мур». Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

2 марта «вишни» вместе с украинским защитником Ильей Забарным провели тренировку. Пресс-служба клуба опубликовало милое фото с украинцем и сделала следующую подпись:

«Улыбнись, если ты самый недооцененный защитник АПЛ».

В текущем сезоне Илья провел 30 поединков за «Борнмут». Голевыми действиями не отличился.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» собирается изменить клубный логотип.

Smile if you're the most underrated defender in the Premier League 😁 pic.twitter.com/zUJEmdnnJD