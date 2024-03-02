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  4. ФОТО. Борнмут назвал Забарного самым недооцененным защитником АПЛ
Англия
02 марта 2024, 20:16 |
437
0

ФОТО. Борнмут назвал Забарного самым недооцененным защитником АПЛ

Илья вместе с командой готовится к матчу 27-го тура против «Бернли»

02 марта 2024, 20:16 |
437
0
ФОТО. Борнмут назвал Забарного самым недооцененным защитником АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

3 марта состоится матч 27-го тура АПЛ между командами «Бернли» и «Борнмут». Поединок пройдет на стадионе «Терф Мур». Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

2 марта «вишни» вместе с украинским защитником Ильей Забарным провели тренировку. Пресс-служба клуба опубликовало милое фото с украинцем и сделала следующую подпись:

«Улыбнись, если ты самый недооцененный защитник АПЛ».

В текущем сезоне Илья провел 30 поединков за «Борнмут». Голевыми действиями не отличился.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» собирается изменить клубный логотип.

ФОТО. Борнмут назвал Забарного самым недооцененным защитником АПЛ

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Борнмут Бернли Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный фото тренировка
Источник Sport.ua
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