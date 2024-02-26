Англия26 февраля 2024, 17:51 |
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ФОТО. Клуб Забарного планирует изменить логотип
В «Борнмуте» собираются отказаться от нынешнего лого
26 февраля 2024, 17:51 |
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Клуб Ильи Забарного «Борнмут» собирается изменить клубный логотип. Об этом сообщает Footy Headlines.
По их информации, новое лого уже создано и зарегистрировано. Использовать его планируют со следующего сезона.
Сам новый логотип выполнен в минималистичном стиле. Главный элемент дизайна – три вишни. Это является отсылкой к прозвищу команды – «вишни». Также на лого изображен год основания клуба – 1899.
Напомним, в субботу «Борнмут» проиграл «Манчестер Сити» 0:1.
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а то точно дві вишеньки, а зверху листочок. Чи щось інше.