ФОТО. Клуб Забарного планирует изменить логотип

Клуб Ильи Забарного «Борнмут» собирается изменить клубный логотип. Об этом сообщает Footy Headlines.

По их информации, новое лого уже создано и зарегистрировано. Использовать его планируют со следующего сезона.

Сам новый логотип выполнен в минималистичном стиле. Главный элемент дизайна – три вишни. Это является отсылкой к прозвищу команды – «вишни». Также на лого изображен год основания клуба – 1899.

Напомним, в субботу «Борнмут» проиграл «Манчестер Сити» 0:1.