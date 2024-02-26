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  4. ФОТО. Клуб Забарного планирует изменить логотип
Англия
26 февраля 2024, 17:51 |
278
2

ФОТО. Клуб Забарного планирует изменить логотип

В «Борнмуте» собираются отказаться от нынешнего лого

26 февраля 2024, 17:51 |
278
2
ФОТО. Клуб Забарного планирует изменить логотип
ФК Борнмут

Клуб Ильи Забарного «Борнмут» собирается изменить клубный логотип. Об этом сообщает Footy Headlines.

По их информации, новое лого уже создано и зарегистрировано. Использовать его планируют со следующего сезона.

Сам новый логотип выполнен в минималистичном стиле. Главный элемент дизайна – три вишни. Это является отсылкой к прозвищу команды – «вишни». Также на лого изображен год основания клуба – 1899.

Напомним, в субботу «Борнмут» проиграл «Манчестер Сити» 0:1.

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Борнмут логотип фото
Источник Footyheadlines
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
я навіть не знав, що вони "вишні", але емблема так собі
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+1
Burevestnik
видно на новій емблемі  м'яч. 
а то точно дві вишеньки, а зверху листочок. Чи щось інше.
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0
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