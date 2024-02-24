Забарный и Ко не устояли против чемпиона. Ман Сити одолел Борнмут

В субботу, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Сити».

Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». Победу в матче одержали «горожане» со счетом 1:0.

Автором единственного и победного гола в матче стал Фил Фоден, забивший на 24-й минуте.

Защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе и традиционно провел весь матч.

«Ман Сити» пока не проигрывает в АПЛ в 2024 году. В последний раз «горожане» покинули поле без набранных очков 6 декабря прошлого года в матче против «Астон Виллы» (0:1).

АПЛ. 26-й тур, 24 февраля

Борнмут – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Фоден, 24.

Борнмут – Нето, Смит, Сенеси (Февр, 80), Забарный, Керкез (Синистерра, 88), Кристи (Унал, 88), Кук, Тавернье (Уаттара, 68), Клюйверт (Скотт, 69), Соланке, Семеньо.



Манчестер Сити – Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Ковачич (де Брюйне, 84), Бернарду Силва, Родри, Фоден, Матеуш Нунеш (Доку, 63), Холанд (Альварес, 75).

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