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25 февраля 2024, 08:23 | Обновлено 25 февраля 2024, 08:46
388
0

ГВАРДИОЛА: «Восхищаюсь своими игроками — они супермены»

Наставник «Манчестер Сити» – о победе над «Борнмутом»

25 февраля 2024, 08:23 | Обновлено 25 февраля 2024, 08:46
388
0
ГВАРДИОЛА: «Восхищаюсь своими игроками — они супермены»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал победу над «Борнмутом» (1:0) в матче АПЛ.

«Мне многое понравилось. Восхищаюсь своими футболистами, они супермены. У соперника было 7 дней на подготовку, у нас же времени всегда меньше. Люди говорят, что команды в АПЛ находятся в равных условиях. Нет-нет, это не про нас. Мы проводим гораздо больше матчей, чем остальные.

Восхищаюсь своими игроками, они супермены. Знаю, люди говорят, что они много зарабатывают, но дело вовсе не в этом. Это слишком. Конкуренция растет, и футболисты удивляют меня каждый раз. У них невероятно крепкий характер, они борются даже в состоянии усталости. Мне это очень нравится.

Последние 10-15 минут были действительно тяжелыми. Соперник рвался в атаку. Люди думают, что обладатель требла должен всех громить со счетом 5:0, но в жизни все не так. Мы выживаем, и скоро, надеюсь, у нас будет неделя отдыха», — сказал Гвардиола в эфире Sky Sports.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут Борнмут - Манчестер Сити пресс-конференция
Источник Sky Sports
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