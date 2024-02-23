В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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