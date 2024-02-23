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Чемпионат Англии
Борнмут
24.02.2024 19:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 февраля 2024, 09:43 |
33
0

Борнмут – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 февраля в 19:30 матч чемпионата Англии

23 февраля 2024, 09:43 |
33
0
Борнмут – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Илья Забарный

В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Борнмут – Манчестер Сити
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Манчестер Сити Борнмут чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Илья Забарный
Источник Sport.ua
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