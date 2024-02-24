В субботу, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Сити».

Победу в матче одержали «горожане» со счетом 1:0.

Илья Забарный отыграл против чемпионов АПЛ полный матч, а победный гол забил Фил Фоден на 24-й минуте.

АПЛ. 26-й тур, 24 февраля

Борнмут – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Фоден, 24.

Видеообзор матча