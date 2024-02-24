24.02.2024 19:30 – FT 0 : 1
Англия24 февраля 2024, 23:33 |
211
0
Борнмут – Ман Сити – 0:1. Как Забарный с чемпионами играл. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 26-го тура АПЛ
24 февраля 2024, 23:33 |
211
0
В субботу, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Сити».
Победу в матче одержали «горожане» со счетом 1:0.
Илья Забарный отыграл против чемпионов АПЛ полный матч, а победный гол забил Фил Фоден на 24-й минуте.
АПЛ. 26-й тур, 24 февраля
Борнмут – Манчестер Сити – 0:1
Гол: Фоден, 24.
Видеообзор матча
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 февраля 2024, 06:50 164
Специалисты предрекают горнякам 2-ю корзину следующей Лиги чемпионов
Футбол | 24 февраля 2024, 06:30 6
Топ-5 сезонного рейтинга: Италия, Германия, Англия, Франция, Испания
Футбол | 24.02.2024, 22:55
Футбол | 24.02.2024, 18:02
Футбол | 24.02.2024, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.02.2024, 12:13 1
23.02.2024, 01:37 5
23.02.2024, 06:05 107
23.02.2024, 22:15 3
23.02.2024, 13:20 9
Теннис
23.02.2024, 06:02
23.02.2024, 10:12 7