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Чемпионат Англии
Борнмут
24.02.2024 19:30 – FT 0 : 1
Манчестер Сити
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Англия
24 февраля 2024, 23:33 |
211
0

Борнмут – Ман Сити – 0:1. Как Забарный с чемпионами играл. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 26-го тура АПЛ

24 февраля 2024, 23:33 |
211
0
Борнмут – Ман Сити – 0:1. Как Забарный с чемпионами играл. Видеообзор
Getty Images/Global Images Украина. Фил Фоден и Илья Забарный

В субботу, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Сити».

Победу в матче одержали «горожане» со счетом 1:0.

Илья Забарный отыграл против чемпионов АПЛ полный матч, а победный гол забил Фил Фоден на 24-й минуте.

АПЛ. 26-й тур, 24 февраля

Борнмут – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Фоден, 24.

Видеообзор матча

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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