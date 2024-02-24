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Чемпионат Англии
Борнмут
24.02.2024 19:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
24 февраля 2024, 01:28 | Обновлено 24 февраля 2024, 01:41
23
0

Борнмут – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 24 февраля в 19:30 по Киеву

24 февраля 2024, 01:28 | Обновлено 24 февраля 2024, 01:41
23
0
Борнмут – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Эрлинг Холанд

24 февраля на «Виталити» пройдет матч 26-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» сыграет против «Манчестер Сити». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Борнмут

Команда устраивает своим болельщикам американские горки в плане результатов при Ираоле. Придя летом, баск долго акклиматизировался на Туманном Альбионе. Но потом черная полоса сменилась удачной серией, которая длилась вплоть до Рождества. Но вот только после него получалось выигрывать только в кубковом формате. Правда, и расписание было сложным, и никто не удивился поражениям Ливерпулю и Тоттенхэму, тем более что после этого последовали ничьи 1:1 с Вест Хэмом и Ноттингем Форест. Вот 1:3 с Фулхэмом вряд ли как-то можно было оправдать перед болельщиками вишенок. А с Ньюкаслом упустили победу из-за позднего пропущенного мяча.

Манчестер Сити

Клуб прекрасно проявлял себя в Лиге чемпионов. Выиграв наконец-то Ушастого в июне прошлого года, потом горожане показывали стопроцентный показатель и в новом цикле главного еврокубка. Не только в групповом этапе, но и, уже в феврале, с Копенгагеном, обыграв того на выезде. Вообще подопечные Гвардиолы хороши на международной арене, где в 2023-м взяли впервые и Суперкубок УЕФА, и клубный чемпионат мира. Хуже обстоят дела на внутреннем фронте, впрочем, это воспринималось Пепом с энтузиазмом, как новый вызов. В итоге удалось к февралю фактически догнать Ливерпуль. Но потом чуть не уступили Челси, сравняв в концовке. Да и с Брентфордом гол Холанда на 72-й минуте оказался единственным.

Статистика личных встреч

Ничего не получается у вишенок с грандом. В прошлом сезоне, вернувшись в АПЛ, они проигрывали горожанам 0:4 и 1:4. А в ноябре и вовсе были 6:1 в Манчестере.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут у принимающей стороны нет шансов даже на ничью. Проходным вариантом выглядит пари на то, что в этом поединке Кевин де Брюйне и компания смогут выиграть даже при форе -1,0 забитый гол (коэффициент - 1,61).

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Борнмут Манчестер Сити Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Источник Sport.ua
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