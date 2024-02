Романо: Мбаппе проинформировал ПСЖ, что покинет клуб летом

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть команду в конце сезона 2023/24, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, несмотря на краткосрочный контракт, который действует до лета 2024 года, стороны еще обсудят условия расставания.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел 30 матчей за «ПСЖ», отметившись 31 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе может стать игроком лондонского «Арсенала». При этом Романо отмечает, что «Реал» продолжает работать над подписанием француза.

