ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал 18-летнего игрока сборной Швеции
Соглашение было оформлено в день совершеннолетия Лукаса Бергвалля
Английский «Тоттенхэм» подписал контракт с полузащитником «Юргордена» и сборной Швеции Лукасом Бергваллем.
Соглашение было оформлено 2 февраля – аккурат в день 18-летия футболиста.
Бергвалль является воспитанником «Броммапойкарны», зимой 2023-го перейдя в «Юргорден». В прошлом году провел за столичный клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. В январе 2024-го дебютировал за национальную сборную Швеции, выйдя на замену в товарищеском матче с Эстонией (2:1).
On his 18th birthday, we are delighted to announce that we have reached agreement for Lucas Bergvall to join the Club from Swedish Allsvenskan side Djurgarden 🤍— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 2, 2024
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