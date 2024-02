ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал 18-летнего игрока сборной Швеции

Английский «Тоттенхэм» подписал контракт с полузащитником «Юргордена» и сборной Швеции Лукасом Бергваллем.

Соглашение было оформлено 2 февраля – аккурат в день 18-летия футболиста.

Бергвалль является воспитанником «Броммапойкарны», зимой 2023-го перейдя в «Юргорден». В прошлом году провел за столичный клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. В январе 2024-го дебютировал за национальную сборную Швеции, выйдя на замену в товарищеском матче с Эстонией (2:1).

On his 18th birthday, we are delighted to announce that we have reached agreement for Lucas Bergvall to join the Club from Swedish Allsvenskan side Djurgarden 🤍