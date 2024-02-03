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Англия
03 февраля 2024, 09:53 | Обновлено 03 февраля 2024, 09:54
321
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал 18-летнего игрока сборной Швеции

Соглашение было оформлено в день совершеннолетия Лукаса Бергвалля

03 февраля 2024, 09:53 | Обновлено 03 февраля 2024, 09:54
321
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал 18-летнего игрока сборной Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Бергвалль

Английский «Тоттенхэм» подписал контракт с полузащитником «Юргордена» и сборной Швеции Лукасом Бергваллем.

Соглашение было оформлено 2 февраля – аккурат в день 18-летия футболиста.

Бергвалль является воспитанником «Броммапойкарны», зимой 2023-го перейдя в «Юргорден». В прошлом году провел за столичный клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. В январе 2024-го дебютировал за национальную сборную Швеции, выйдя на замену в товарищеском матче с Эстонией (2:1).

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Источник ФК Тоттенхэм
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