«Он был невероятным». Партнер Забарного по Борнмуту расхвалил украинца

Датский полузащитник «Борнмута» Филип Биллинг расхвалил своего партнера по команде – украинского защитника Илью Забарного:

«Забарный... Я должен поблагодарить его. Я думаю, что, как для молодого центрального защитника, он был невероятным в последних нескольких матчах».

В матче против «Манчестер Юнайтед» (3:0) 21-летний Илья Забарный своей уверенной игрой помог «Борнмуту» сохранить ворота «сухими». В той игре он совершил 12 защитник действий и выиграл 4/12 единоборств, а также подсказкой поспособствовал первому забитому мячу в ворота «красных дьяволов».

#AFCB Phil Bill giving the love ❤️ for Zabarnyi. And he's right. He's been immense and only going to get better 🍒🍒🍒 pic.twitter.com/q2g1Ta53hF