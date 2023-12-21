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  4. «Он был невероятным». Партнер Забарного по Борнмуту расхвалил украинца
Англия
21 декабря 2023, 19:36 |
1252
0

«Он был невероятным». Партнер Забарного по Борнмуту расхвалил украинца

Филип Биллинг в восторге от украинского защитника

21 декабря 2023, 19:36 |
1252
0
«Он был невероятным». Партнер Забарного по Борнмуту расхвалил украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Датский полузащитник «Борнмута» Филип Биллинг расхвалил своего партнера по команде – украинского защитника Илью Забарного:

«Забарный... Я должен поблагодарить его. Я думаю, что, как для молодого центрального защитника, он был невероятным в последних нескольких матчах».

В матче против «Манчестер Юнайтед» (3:0) 21-летний Илья Забарный своей уверенной игрой помог «Борнмуту» сохранить ворота «сухими». В той игре он совершил 12 защитник действий и выиграл 4/12 единоборств, а также подсказкой поспособствовал первому забитому мячу в ворота «красных дьяволов».

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Борнмут Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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