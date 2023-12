ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил контракт с защитником до 2030 года

«Тоттенхэм» официально сообщил о продлении контракт с левым защитником команды Дестини Удоджи. Новое соглашение с 21-летним итальянцем рассчитано аж до лета 2023 года.

«Шпоры» приобрели Угоджи у «Удинезе» еще летом 2022 года за 18 миллионов евро, однако оставили игрока еще на год в аренде в итальянском клубе.

В нынешнем сезоне Угоджи уже провел за «Тоттенхэм» 14 матчей в АПЛ, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами. Сейчас трансферная стоимость игрока сборной Италии оценивается в 38 миллионов евро.

Destiny is here to stay! 🌟 pic.twitter.com/02k5t4zudd