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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил контракт с защитником до 2030 года
Англия
12 декабря 2023, 16:19 |
238
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил контракт с защитником до 2030 года

Дестини Удоджи надолго останется игроком «Шпор»

12 декабря 2023, 16:19 |
238
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил контракт с защитником до 2030 года
ФК Тоттенхэм. Дестини Удоджи

«Тоттенхэм» официально сообщил о продлении контракт с левым защитником команды Дестини Удоджи. Новое соглашение с 21-летним итальянцем рассчитано аж до лета 2023 года.

«Шпоры» приобрели Угоджи у «Удинезе» еще летом 2022 года за 18 миллионов евро, однако оставили игрока еще на год в аренде в итальянском клубе.

В нынешнем сезоне Угоджи уже провел за «Тоттенхэм» 14 матчей в АПЛ, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами. Сейчас трансферная стоимость игрока сборной Италии оценивается в 38 миллионов евро.

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Тоттенхэм Дестини Удоджи продление контракта
Источник ФК Тоттенхэм
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