Довбик и Цыганков обыграли Барсу, Миколенко vs Мудрик, будет ли бойкот ОИ?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 10 декабря.

1А. Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону

Команда украинцев продолжила победное шествие

1Б. ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова

Артем и Виктор снова делают результативные действия в составе «Жироны»

1В. У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев

1Г. Барселона – Жирона – 2:4. Гол Довбика, ассист Цыганкова. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Испании

2А. Миколенко сильнее Мудрика. Эвертон обыграл Челси на Гудисон Парк

Виталий был одним из лучших на поле

2Б. Вышли из кризиса? Манчестер Сити обыграл аутсайдера АПЛ

Выиграли без Холанда

2В. Тоттенхем разгромил Ньюкасл, прервав неудачную серию в АПЛ

Шпоры с 30 очками вышли на пятое место в чемпионате Англии

2Г. Таблица АПЛ. Зинченко потерял лидерство, Забарный сравнялся с Мудриком

10 декабря состоялись последние матчи 16-го тура высшего дивизиона Англии

3А. Притормозили конкурентов. Рух разошелся миром с Ворсклой в Полтаве

На заснеженном поле команда Виктора Скрипника явно не достигла желаемого результата

3Б. Закончились сразу две серии. Черноморец обыграл Колос

Команда из Киевской области проиграла впервые с лета

3В. Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс стал зимним чемпионом, конкуренты близко

17-й тур Украинской Премьер-лиги является последним в 2023 году

4А. Кубок мира. Украина – пятая в мужской эстафете в Хохфильцене

Украинцы показали хорошую стрельбу в гонке

4Б. Украина финишировала в топ-10 женской эстафеты Кубка мира

Не слишком удачное выступление украинок

4В. Александра Меркушина – шестая в индивидуальной гонке на Юниорском Кубке IBU

Ирина и Татьяна Тарасюк оказались за пределами топ-40

4Г. Кубок IBU. Мандзын – 11-й в гонке преследования

Богдан Борковский допустил 11 промахов

4Д. Юниорский Кубок IBU. Украинец завоевал бронзу в индивидуальной гонке

Владислав Чихарь показал третий результат

5. ЧМ по гандболу среди женщин. Сборная Украины уступила и Аргентине

На чемпионате мира украинки заняли последнее место в группе на втором этапе

6. Вопрос не решен. Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024

О ситуации рассказал Матвей Бидный

7А. Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта

Сехей Атани подписал в MLB 10-летний контракт на сумму 700 млн долларов

7Б. Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена

Игра прервана на 17-й мин из-за смерти фаната и будет доиграна в другой день

8А. На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании

Испанскому голкиперу прогнозируют смену клуба

8Б. Жирона пополнит список? Обнародован рейтинг сенсационных чемпионов стран

Издание FourFourTwo назвало 10 клубов, которые всех удивили

9А. Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: ждем трансферов и спаррингов

Любопытная информация от авторитетного издания Bloomberg

9Б. Полесье будет готовиться в Испании. Команда поедет на сбор с новичками

Клуб выбрал для подготовки вариант с Испанией

9В. Романчук завоевал вторую бронзу на ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде

Украинец финишировал третьим на дистанции 800 метров вольным стилем

9Г. 16-летняя Подрез впервые вышла в основу турнира WTA, обыграв американку

Вероника в единственном матче квалификации обыграла Алану Смит

10А. Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC

Американец Реджис Прогрейс побывал в нокдауне в третьем раунде

10Б. Эспиноса преподнес сенсацию и отобрал пояс WBO у Робейси Рамиреса

Мексиканский боксер отправил кубинца в нокдаун в 12-м раунде

11. Норвежцы против всех, возвращение Пидручного и Джимы

Обзор главных событий второго этапа Кубка мира по биатлону