У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона

10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.

Украинские футболисты номинальных гостей Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. На 12-й Довбик открыл счет в матче после передачи Цыганкова.

Артем отыграл 73 минуты, после чего был заменен на Кристиана Стуани, а на 78-й Кристиан Порту вышел вместо Виктора.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Довбику и Цыганкову оценки в 7.2 баллов.

Лучшим игроком матч был признан полузащитник «Барсы» Илкай Гюндоган (8.3), который отметился голом.

Оценки WhoScored за матч Барселона – Жирона – 2:4