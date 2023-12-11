У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев
10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.
Украинские футболисты номинальных гостей Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. На 12-й Довбик открыл счет в матче после передачи Цыганкова.
Артем отыграл 73 минуты, после чего был заменен на Кристиана Стуани, а на 78-й Кристиан Порту вышел вместо Виктора.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Довбику и Цыганкову оценки в 7.2 баллов.
Лучшим игроком матч был признан полузащитник «Барсы» Илкай Гюндоган (8.3), который отметился голом.
Оценки WhoScored за матч Барселона – Жирона – 2:4
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