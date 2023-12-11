Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
Испания
11 декабря 2023, 01:20 |
1140
1

У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев

11 декабря 2023, 01:20 |
1140
1
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.

Украинские футболисты номинальных гостей Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. На 12-й Довбик открыл счет в матче после передачи Цыганкова.

Артем отыграл 73 минуты, после чего был заменен на Кристиана Стуани, а на 78-й Кристиан Порту вышел вместо Виктора.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Довбику и Цыганкову оценки в 7.2 баллов.

Лучшим игроком матч был признан полузащитник «Барсы» Илкай Гюндоган (8.3), который отметился голом.

Оценки WhoScored за матч Барселона – Жирона – 2:4

По теме:
Жирона впервые обыграла Барселону и возглавила Ла Лигу, обогнав Реал Мадрид
Барселона – Жирона – 2:4. Гол Довбика, ассист Цыганкова. Видео голов, обзор
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
Артем Довбик Виктор Цыганков Илкай Гюндоган лучший игрок WhoScored Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Жирона Барселона - Жирона
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Футбол | 10 декабря 2023, 21:07 7
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта

Сехей Атани подписал в MLB 10-летний контракт на сумму 700 млн долларов

Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс стал зимним чемпионом, конкуренты близко
Футбол | 10 декабря 2023, 23:23 1
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс стал зимним чемпионом, конкуренты близко
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс стал зимним чемпионом, конкуренты близко

17-й тур Украинской Премьер-лиги является последним в 2023 году

Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: ждем трансферов и спаррингов
Футбол | 10.12.2023, 11:07
Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: ждем трансферов и спаррингов
Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: ждем трансферов и спаррингов
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
Футбол | 10.12.2023, 19:45
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
Вышли из кризиса? Манчестер Сити обыграл аутсайдера АПЛ
Футбол | 10.12.2023, 17:59
Вышли из кризиса? Манчестер Сити обыграл аутсайдера АПЛ
Вышли из кризиса? Манчестер Сити обыграл аутсайдера АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas777
До чого тут Гюндоган?Маячня цілковита!Як може бути найкращий гравець матчу, з команди яка програла , і яку повністю переграв суперник?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
10.12.2023, 10:00 9
Футбол
У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака
У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака
09.12.2023, 14:17
Теннис
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
09.12.2023, 20:39 5
Футбол
ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге
ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге
10.12.2023, 18:07 5
Футбол
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
09.12.2023, 10:53 8
Хоккей
Лунин собирается покинуть Реал зимой. Названы все заинтересованные клубы
Лунин собирается покинуть Реал зимой. Названы все заинтересованные клубы
09.12.2023, 14:45 6
Футбол
Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC
Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC
10.12.2023, 07:05
Бокс
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
09.12.2023, 18:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем