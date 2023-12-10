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10 декабря 2023, 12:16 | Обновлено 10 декабря 2023, 12:24
1705
0

Жирона пополнит список? Обнародован рейтинг сенсационных чемпионов стран

Издание FourFourTwo назвало 10 клубов, которые всех удивили

10 декабря 2023, 12:16 | Обновлено 10 декабря 2023, 12:24
1705
0
Жирона пополнит список? Обнародован рейтинг сенсационных чемпионов стран
Getty Images/Global Images Ukraine

Издание FourFourTwo обнародовало рейтинг из 10 клубов, которые всех удивили, выиграв свой национальный чемпионат.

Третье место занял французский «Монпелье», который выиграл Лигу 1 сезона 2011/12, сразу после того, как катарские шейхи приобрели «ПСЖ». Настоящим лидером команды был Оливье Жиру, который в той кампании забил 21 мяч. Сразу после этого сезона его приобрел «Арсенал», заплатив 12 миллионов евро.

Неожиданно, но английская сказка «Лестера» является лишь второй в списке. Эту историю знают все: клуб, который боролся за выживание в сезоне 2014/15, на следующий год берет и выигрывает самый тяжелый и самый богатый чемпионат в мире. Ту команду тянули на себе Рияд Марез, Н'Голо Канте, Дэнни Дринквотер, Джейми Варди, Кеспер Шмейхель и, конечно же, главный тренер Клаудио Раньери.

На вершине топа – «Верона» 1984/85. Их чемпионство в Италии называют «годом чуда». В этот год все были заняты скандальными историям Диего Марадоны и Мишеля Платини, а Освальдо Баньоли тем временем привел свою команду к чемпионству, проиграв лишь 2 матча за сезон.

Топ-10 сенсационных чемпионов своих стран:

  • 1. «Верона» (Италия, 1984/1985)
  • 2. «Лестер» (Англия, 2015/16)
  • 3. «Монпелье» (Франция, 2011/12)
  • 4. «Кайзерслаутерн» (Германия, 1997/98)
  • 5. «Боавишта» (Португалия, 2000/01)
  • 6. «Ларисса» (Греция, 1987/88)
  • 7. «Депортиво Ла-Корунья» (Испания, 1999/2000)
  • 8. «Твенте» (Нидерланды, 2009/10)
  • 9. «Риека» (Хорватия, 2016/17)
  • 10. «Наполи» (Италия, 1986/87)
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Лестер Верона Риека Монпелье Кайзерслаутерн Боавишта Депортиво Ла-Корунья Твенте Наполи Жирона FourFourTwo рейтинг
Источник FourFourTwo
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