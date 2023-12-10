Жирона пополнит список? Обнародован рейтинг сенсационных чемпионов стран

Издание FourFourTwo обнародовало рейтинг из 10 клубов, которые всех удивили, выиграв свой национальный чемпионат.

Третье место занял французский «Монпелье», который выиграл Лигу 1 сезона 2011/12, сразу после того, как катарские шейхи приобрели «ПСЖ». Настоящим лидером команды был Оливье Жиру, который в той кампании забил 21 мяч. Сразу после этого сезона его приобрел «Арсенал», заплатив 12 миллионов евро.

Неожиданно, но английская сказка «Лестера» является лишь второй в списке. Эту историю знают все: клуб, который боролся за выживание в сезоне 2014/15, на следующий год берет и выигрывает самый тяжелый и самый богатый чемпионат в мире. Ту команду тянули на себе Рияд Марез, Н'Голо Канте, Дэнни Дринквотер, Джейми Варди, Кеспер Шмейхель и, конечно же, главный тренер Клаудио Раньери.

На вершине топа – «Верона» 1984/85. Их чемпионство в Италии называют «годом чуда». В этот год все были заняты скандальными историям Диего Марадоны и Мишеля Платини, а Освальдо Баньоли тем временем привел свою команду к чемпионству, проиграв лишь 2 матча за сезон.

Топ-10 сенсационных чемпионов своих стран: