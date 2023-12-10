Жирона пополнит список? Обнародован рейтинг сенсационных чемпионов стран
Издание FourFourTwo назвало 10 клубов, которые всех удивили
Издание FourFourTwo обнародовало рейтинг из 10 клубов, которые всех удивили, выиграв свой национальный чемпионат.
Третье место занял французский «Монпелье», который выиграл Лигу 1 сезона 2011/12, сразу после того, как катарские шейхи приобрели «ПСЖ». Настоящим лидером команды был Оливье Жиру, который в той кампании забил 21 мяч. Сразу после этого сезона его приобрел «Арсенал», заплатив 12 миллионов евро.
Неожиданно, но английская сказка «Лестера» является лишь второй в списке. Эту историю знают все: клуб, который боролся за выживание в сезоне 2014/15, на следующий год берет и выигрывает самый тяжелый и самый богатый чемпионат в мире. Ту команду тянули на себе Рияд Марез, Н'Голо Канте, Дэнни Дринквотер, Джейми Варди, Кеспер Шмейхель и, конечно же, главный тренер Клаудио Раньери.
На вершине топа – «Верона» 1984/85. Их чемпионство в Италии называют «годом чуда». В этот год все были заняты скандальными историям Диего Марадоны и Мишеля Платини, а Освальдо Баньоли тем временем привел свою команду к чемпионству, проиграв лишь 2 матча за сезон.
Топ-10 сенсационных чемпионов своих стран:
- 1. «Верона» (Италия, 1984/1985)
- 2. «Лестер» (Англия, 2015/16)
- 3. «Монпелье» (Франция, 2011/12)
- 4. «Кайзерслаутерн» (Германия, 1997/98)
- 5. «Боавишта» (Португалия, 2000/01)
- 6. «Ларисса» (Греция, 1987/88)
- 7. «Депортиво Ла-Корунья» (Испания, 1999/2000)
- 8. «Твенте» (Нидерланды, 2009/10)
- 9. «Риека» (Хорватия, 2016/17)
- 10. «Наполи» (Италия, 1986/87)
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