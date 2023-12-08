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08 декабря 2023, 13:18 |
1991
7

Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе

Издание FourFourTwo назвало 10 игроков, наиболее предавших свои клубы

08 декабря 2023, 13:18 |
1991
7
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Издание FourFourTwo назвало 10 игроков, которые больше всего предали свои клубы.

На третье место поставили человека, который дважды выигрывал «Золотой мяч» и дважды предавал свои клубы. Бразилец Роналдо играл за «Барселону» и «Интер», но это не помешало ему впоследствии выступать за «Реал» и «Милан».

«Иуда» северного Лондона Сол Кэмпбелл занял второе место в данном топе. В 2001 году он, будучи капитаном «Тоттенхэма», отказался продлевать контракт с клубом и на правах свободного агента присоединился к «Арсеналу».

Конечно, первое место занял Луиш Фигу, который совершил прямой трансфер из «Барселоны» в «Реал». Почти все слышали историю, как фанаты «блауграны» бросили в сторону португальца отрубленную голову свиньи, когда тот вернулся на «Камп ноу».

Топ-10 предателей в истории мирового футбола:

  • 1. Луиш Фигу
  • 2. Сол Кэмпбелл
  • 3. Роналдо
  • 4. Уго Санчес
  • 5. Роберто Баджо
  • 6. Йохан Кройф
  • 7. Мо Джонстон
  • 8. Гонсалу Игуаин
  • 9. Златан Ибрагимович
  • 10. Карлос Тевес
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Луиш Фигу Гонсало Игуаин Златан Ибрагимович Сол Кэмпбелл Роналдо Уго Санчес Роберто Баджо Йохан Кройф Карлос Тевес FourFourTwo
Источник FourFourTwo
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Комментарии 7
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nick07
в принципі про "зрадників" можна умовно говорити лише про вихованців клубів, всі інші - заробітчани, і нічого не винні клубу
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+1
KIPR ALECS
Про Баджо...іудой назвать.Йогожиттеопис зовсім не знають. Це діти рейтінг робили?
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+1
potemkin78
а где Пирло (Интер, Милан, Ювентус), Юран (Динамо К, Спартак, Бенфика, Порту), Фелимонов (Спартак, Динамо К)
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0
Джей Гетсбі
А де Пірло,Зеєдорф,Ващук😂
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0
Dmytro11q
От і маємо. Українців немає в топі. І клубів потроху меншає, аби представляти Україну на євроарені.
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0
SergioDynamo
Роналдо взагалі не повинно бути в цьому списку. По-перше, він не напряму переходив до принципових суперників( Барселона-> Інтер -> Реал -> Мілан). По-друге, ніхто з вболівальників цих клубів не ображався на нього, як на Фігу
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0
andre_lui
А Луїс Енріке Реал - Барса!
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0
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