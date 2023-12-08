Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
Издание FourFourTwo назвало 10 игроков, наиболее предавших свои клубы
Издание FourFourTwo назвало 10 игроков, которые больше всего предали свои клубы.
На третье место поставили человека, который дважды выигрывал «Золотой мяч» и дважды предавал свои клубы. Бразилец Роналдо играл за «Барселону» и «Интер», но это не помешало ему впоследствии выступать за «Реал» и «Милан».
«Иуда» северного Лондона Сол Кэмпбелл занял второе место в данном топе. В 2001 году он, будучи капитаном «Тоттенхэма», отказался продлевать контракт с клубом и на правах свободного агента присоединился к «Арсеналу».
Конечно, первое место занял Луиш Фигу, который совершил прямой трансфер из «Барселоны» в «Реал». Почти все слышали историю, как фанаты «блауграны» бросили в сторону португальца отрубленную голову свиньи, когда тот вернулся на «Камп ноу».
Топ-10 предателей в истории мирового футбола:
- 1. Луиш Фигу
- 2. Сол Кэмпбелл
- 3. Роналдо
- 4. Уго Санчес
- 5. Роберто Баджо
- 6. Йохан Кройф
- 7. Мо Джонстон
- 8. Гонсалу Игуаин
- 9. Златан Ибрагимович
- 10. Карлос Тевес
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