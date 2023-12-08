Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе

Издание FourFourTwo назвало 10 игроков, которые больше всего предали свои клубы.

На третье место поставили человека, который дважды выигрывал «Золотой мяч» и дважды предавал свои клубы. Бразилец Роналдо играл за «Барселону» и «Интер», но это не помешало ему впоследствии выступать за «Реал» и «Милан».

«Иуда» северного Лондона Сол Кэмпбелл занял второе место в данном топе. В 2001 году он, будучи капитаном «Тоттенхэма», отказался продлевать контракт с клубом и на правах свободного агента присоединился к «Арсеналу».

Конечно, первое место занял Луиш Фигу, который совершил прямой трансфер из «Барселоны» в «Реал». Почти все слышали историю, как фанаты «блауграны» бросили в сторону португальца отрубленную голову свиньи, когда тот вернулся на «Камп ноу».

Топ-10 предателей в истории мирового футбола: