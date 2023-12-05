Без Зинченко и с Фернандиньо. Названы лучшие трансферы в истории Ман Сити

Издание FourFourTwo обнародовало список из 33 лучших трансферов «Манчестер Сити».

Лучшим приобретением «горожан» признан легендарный Давид Сильва. Испанец пришел в клуб летом 2010 года за 28.75 миллионов евро и отыграл за основную команду 436 матчей (77 забитых мячей, 140 голевых передач).

В первой десятке есть 2 игрока с опытом выступлений в чемпионате Украины: Фернандиньо («Шахтер» Донецк) и Яя Туре («Металлург» Донецк). Фернандиньо отдал «горожанам» 9 лет карьеры, отыграв 383 матча (26 голов, 33 ассиста), а Яя Туре задержался в клубе на 8 лет, выйдя на поле 316 раз. В этих матчах ивуариец отметился 79 забитыми мячами и 49 голевыми передачами.

Интересно, что Александр Зинченко не попал в рейтинг из 33 трансферов. Он пришел в команду всего за 2.25 миллионов евро, отыграл 128 матчей и был продан за 35 миллионов.

Топ-10 лучших трансферов в истории «Манчестер Сити»: