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Англия
05 декабря 2023, 12:50 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:57
1795
0

Без Зинченко и с Фернандиньо. Названы лучшие трансферы в истории Ман Сити

Издание FourFourTwo обнародовало список из 33 лучших приобретений «горожан»

05 декабря 2023, 12:50 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:57
1795
0
Без Зинченко и с Фернандиньо. Названы лучшие трансферы в истории Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Издание FourFourTwo обнародовало список из 33 лучших трансферов «Манчестер Сити».

Лучшим приобретением «горожан» признан легендарный Давид Сильва. Испанец пришел в клуб летом 2010 года за 28.75 миллионов евро и отыграл за основную команду 436 матчей (77 забитых мячей, 140 голевых передач).

В первой десятке есть 2 игрока с опытом выступлений в чемпионате Украины: Фернандиньо («Шахтер» Донецк) и Яя Туре («Металлург» Донецк). Фернандиньо отдал «горожанам» 9 лет карьеры, отыграв 383 матча (26 голов, 33 ассиста), а Яя Туре задержался в клубе на 8 лет, выйдя на поле 316 раз. В этих матчах ивуариец отметился 79 забитыми мячами и 49 голевыми передачами.

Интересно, что Александр Зинченко не попал в рейтинг из 33 трансферов. Он пришел в команду всего за 2.25 миллионов евро, отыграл 128 матчей и был продан за 35 миллионов.

Топ-10 лучших трансферов в истории «Манчестер Сити»:

  • 1. Давид Сильва
  • 2. Колин Белл
  • 3. Серхио Агуэро
  • 4. Кевин де Брюйне
  • 5. Фрэнсис Ли
  • 6. Венсан Компани
  • 7. Яя Туре
  • 8. Фернандиньо
  • 9. Майк Саммерби
  • 10. Эрлинг Холанд
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Давид Сильва Серхио Агуэро Кевин де Брюйне Венсан Компани Яя Туре Фернандиньо Эрлинг Холанд Александр Зинченко рейтинг FourFourTwo Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ
Источник FourFourTwo
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