Без Зинченко и с Фернандиньо. Названы лучшие трансферы в истории Ман Сити
Издание FourFourTwo обнародовало список из 33 лучших приобретений «горожан»
Издание FourFourTwo обнародовало список из 33 лучших трансферов «Манчестер Сити».
Лучшим приобретением «горожан» признан легендарный Давид Сильва. Испанец пришел в клуб летом 2010 года за 28.75 миллионов евро и отыграл за основную команду 436 матчей (77 забитых мячей, 140 голевых передач).
В первой десятке есть 2 игрока с опытом выступлений в чемпионате Украины: Фернандиньо («Шахтер» Донецк) и Яя Туре («Металлург» Донецк). Фернандиньо отдал «горожанам» 9 лет карьеры, отыграв 383 матча (26 голов, 33 ассиста), а Яя Туре задержался в клубе на 8 лет, выйдя на поле 316 раз. В этих матчах ивуариец отметился 79 забитыми мячами и 49 голевыми передачами.
Интересно, что Александр Зинченко не попал в рейтинг из 33 трансферов. Он пришел в команду всего за 2.25 миллионов евро, отыграл 128 матчей и был продан за 35 миллионов.
Топ-10 лучших трансферов в истории «Манчестер Сити»:
- 1. Давид Сильва
- 2. Колин Белл
- 3. Серхио Агуэро
- 4. Кевин де Брюйне
- 5. Фрэнсис Ли
- 6. Венсан Компани
- 7. Яя Туре
- 8. Фернандиньо
- 9. Майк Саммерби
- 10. Эрлинг Холанд
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