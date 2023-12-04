Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории
Британский портал FourFourTwo выпустил свой очередной рейтинг
Известное британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших трансферов в истории лондонского «Челси».
Возглавил рейтинг лучших переходов в истории «синих» Фрэнк Лэмпард, который уже успел потренировать лондонский клуб. За легендарным англичанином разместился бельгийский вингер Эден Азар и Рой Бентли, выступавший за «аристократов» в 50-х годах.
Бывший голеадор «Челси» Дидье Дрогба занял четвертую строчку списка, а именитый чешский голкипер Петр Чех – пятую.
В десятку рейтинга лучших покупок синих также вошли такие известные игроки как Джанфранко Дзола, Эшли Коул и Арьен Роббен.
Украинцы Андрей Шевченко и Михаил Мудрик в рейтинг не попали.
Топ-10 лучших трансферов лондонского «Челси» в истории:
- Фрэнк Лэмпард
- Эден Азар
- Рой Бентнли
- Дидье Дрогба
- Петр Чех
- Клод Макелеле
- Джанфранко Дзола
- Джанлука Виалли
- Эшли Коул
- Арьен Роббен
Ранее FourFourTwo обнародовало рейтинг из 100 лучших футболистов ХХІ века.
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