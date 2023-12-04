Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории

Известное британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших трансферов в истории лондонского «Челси».

Возглавил рейтинг лучших переходов в истории «синих» Фрэнк Лэмпард, который уже успел потренировать лондонский клуб. За легендарным англичанином разместился бельгийский вингер Эден Азар и Рой Бентли, выступавший за «аристократов» в 50-х годах.

Бывший голеадор «Челси» Дидье Дрогба занял четвертую строчку списка, а именитый чешский голкипер Петр Чех – пятую.

В десятку рейтинга лучших покупок синих также вошли такие известные игроки как Джанфранко Дзола, Эшли Коул и Арьен Роббен.

Украинцы Андрей Шевченко и Михаил Мудрик в рейтинг не попали.

Топ-10 лучших трансферов лондонского «Челси» в истории:

Фрэнк Лэмпард Эден Азар Рой Бентнли Дидье Дрогба Петр Чех Клод Макелеле Джанфранко Дзола Джанлука Виалли Эшли Коул Арьен Роббен

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