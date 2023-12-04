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  4. Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории
Англия
04 декабря 2023, 13:15 |
942
1

Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории

Британский портал FourFourTwo выпустил свой очередной рейтинг

04 декабря 2023, 13:15 |
942
1
Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории
Getty Images/Global Images Украина. Дрогба и Лэмпард

Известное британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших трансферов в истории лондонского «Челси».

Возглавил рейтинг лучших переходов в истории «синих» Фрэнк Лэмпард, который уже успел потренировать лондонский клуб. За легендарным англичанином разместился бельгийский вингер Эден Азар и Рой Бентли, выступавший за «аристократов» в 50-х годах.

Бывший голеадор «Челси» Дидье Дрогба занял четвертую строчку списка, а именитый чешский голкипер Петр Чех – пятую.

В десятку рейтинга лучших покупок синих также вошли такие известные игроки как Джанфранко Дзола, Эшли Коул и Арьен Роббен.

Украинцы Андрей Шевченко и Михаил Мудрик в рейтинг не попали.

Топ-10 лучших трансферов лондонского «Челси» в истории:

  1. Фрэнк Лэмпард
  2. Эден Азар
  3. Рой Бентнли
  4. Дидье Дрогба
  5. Петр Чех
  6. Клод Макелеле
  7. Джанфранко Дзола
  8. Джанлука Виалли
  9. Эшли Коул
  10. Арьен Роббен

Ранее FourFourTwo обнародовало рейтинг из 100 лучших футболистов ХХІ века.

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Фрэнк Лэмпард Эден Азар Дидье Дрогба Петр Чех Джанфранко Дзола Эшли Коул Арьен Роббен Клод Макелеле Джанлука Виалли рейтинг FourFourTwo Челси
Источник FourFourTwo
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luceorius
 Якби ще написали з яких клубів ці трансфери, було б значно цікавіше. 
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