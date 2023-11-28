Шевченко выше Буффона, кто лучший? Назван топ-100 футболистов ХХІ века
Издание FourFourTwo обнародовало интересный рейтинг
Известное издание FourFourTwo обнародовало рейтинг из 100 лучших футболистов 21 века.
В список вошел украинский нападающий Андрей Шевченко, который занял 31-е место. В топе он обошел Джанлуиджи Буффона (36-й), Килиана Мбаппе (33-й), Андреа Пирло (34-й), Клода Макелеле (35-й) и многих других звезд. Ранее легендарный футболист входил в подборку лучших нападающих 2000-х годов.
Десятку рейтинга открыл уругваец Луис Суарес. Интересно, что он обошел обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема, который занимает 11-ю строчку.
За первое место списка традиционно боролись Криштиану Роналду и Лионель Месси, и на этот раз поединок выиграл аргентинец. Издание подчеркивает выдающиеся достижения португальца, но первый абзац представления Месси начинается с фразы: "Кто, если не он?".
Топ-10 лучших футболистов ХХІ века:
- 10. Луис Суарес
- 9. Кака
- 8. Мануэль Нойер
- 7. Тьерри Анри
- 6. Зинедин Зидан
- 5. Роналдиньо
- 4. Хави
- 3. Андреас Иньеста
- 2. Криштиану Роналду
- 1. Лионель Месси
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