Шевченко выше Буффона, кто лучший? Назван топ-100 футболистов ХХІ века

Известное издание FourFourTwo обнародовало рейтинг из 100 лучших футболистов 21 века.

В список вошел украинский нападающий Андрей Шевченко, который занял 31-е место. В топе он обошел Джанлуиджи Буффона (36-й), Килиана Мбаппе (33-й), Андреа Пирло (34-й), Клода Макелеле (35-й) и многих других звезд. Ранее легендарный футболист входил в подборку лучших нападающих 2000-х годов.

Десятку рейтинга открыл уругваец Луис Суарес. Интересно, что он обошел обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема, который занимает 11-ю строчку.

За первое место списка традиционно боролись Криштиану Роналду и Лионель Месси, и на этот раз поединок выиграл аргентинец. Издание подчеркивает выдающиеся достижения португальца, но первый абзац представления Месси начинается с фразы: "Кто, если не он?".

Топ-10 лучших футболистов ХХІ века: