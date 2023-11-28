Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко выше Буффона, кто лучший? Назван топ-100 футболистов ХХІ века
Другие новости
28 ноября 2023, 15:47 | Обновлено 28 ноября 2023, 16:11
2506
1

Шевченко выше Буффона, кто лучший? Назван топ-100 футболистов ХХІ века

Издание FourFourTwo обнародовало интересный рейтинг

28 ноября 2023, 15:47 | Обновлено 28 ноября 2023, 16:11
2506
1
Шевченко выше Буффона, кто лучший? Назван топ-100 футболистов ХХІ века
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Известное издание FourFourTwo обнародовало рейтинг из 100 лучших футболистов 21 века.

В список вошел украинский нападающий Андрей Шевченко, который занял 31-е место. В топе он обошел Джанлуиджи Буффона (36-й), Килиана Мбаппе (33-й), Андреа Пирло (34-й), Клода Макелеле (35-й) и многих других звезд. Ранее легендарный футболист входил в подборку лучших нападающих 2000-х годов.

Десятку рейтинга открыл уругваец Луис Суарес. Интересно, что он обошел обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема, который занимает 11-ю строчку.

За первое место списка традиционно боролись Криштиану Роналду и Лионель Месси, и на этот раз поединок выиграл аргентинец. Издание подчеркивает выдающиеся достижения португальца, но первый абзац представления Месси начинается с фразы: "Кто, если не он?".

Топ-10 лучших футболистов ХХІ века:

  • 10. Луис Суарес
  • 9. Кака
  • 8. Мануэль Нойер
  • 7. Тьерри Анри
  • 6. Зинедин Зидан
  • 5. Роналдиньо
  • 4. Хави
  • 3. Андреас Иньеста
  • 2. Криштиану Роналду
  • 1. Лионель Месси
По теме:
Беланов выше Блохина. Легенды Динамо в топ-25 лучших нападающих 80-х
Источник. Футболисты ПСЖ рады уходу Месси и Неймара из команды
РИВАЛДО: «Неймар недостоин Золотого мяча»
Андрей Шевченко Джанлуиджи Буффон Килиан Мбаппе Луис Суарес Кака Криштиану Роналду Роналдиньо Лионель Месси Зинедин Зидан Андрес Иньеста Хави Тьерри Анри Мануэль Нойер FourFourTwo Андреа Пирло Клод Макелеле рейтинг
Источник FourFourTwo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Антверпена: «Мы были близки к победе в первой игре с Шахтером»
Футбол | 28 ноября 2023, 15:36 1
Тренер Антверпена: «Мы были близки к победе в первой игре с Шахтером»
Тренер Антверпена: «Мы были близки к победе в первой игре с Шахтером»

Марк ван Боммель ответил на вопрос о своем антирекорде в Лиге чемпионов

Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Футбол | 28 ноября 2023, 11:10 11
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину

Тренер не хочет видеть украинца в основе

Портал BeSoccer доказал, почему Андрей Лунин лучше, чем Кепа Аррисабалага
Футбол | 27.11.2023, 18:25
Портал BeSoccer доказал, почему Андрей Лунин лучше, чем Кепа Аррисабалага
Портал BeSoccer доказал, почему Андрей Лунин лучше, чем Кепа Аррисабалага
ФОТО. TSYGANGOAT – Жирона отреагировала на гол Цыганкова
Футбол | 28.11.2023, 07:28
ФОТО. TSYGANGOAT – Жирона отреагировала на гол Цыганкова
ФОТО. TSYGANGOAT – Жирона отреагировала на гол Цыганкова
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 стал победителем первого круга чемпионата
Футбол | 27.11.2023, 22:15
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 стал победителем первого круга чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 стал победителем первого круга чемпионата
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sheva19
А Рауля почему нет в 10 и Ибра где и Мальдини заслужил в 10
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
26.11.2023, 16:54 21
Футбол
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
26.11.2023, 18:53
Футбол
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
27.11.2023, 21:47 3
Футбол
Снова красная карточка. Днепр-1 крупно выиграл у Черноморца
Снова красная карточка. Днепр-1 крупно выиграл у Черноморца
27.11.2023, 18:55 136
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
27.11.2023, 15:05 15
Футбол
МЮ с суперголом Гарначо разгромил Эвертон. Миколенко попал в перекладину
МЮ с суперголом Гарначо разгромил Эвертон. Миколенко попал в перекладину
26.11.2023, 20:23 14
Футбол
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
27.11.2023, 17:40 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем