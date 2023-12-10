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WTA
10 декабря 2023, 20:22 | Обновлено 10 декабря 2023, 20:41
1214
2

16-летняя Подрез впервые вышла в основу турнира WTA, обыграв американку

Вероника в единственном матче квалификации обыграла Алану Смит

10 декабря 2023, 20:22 | Обновлено 10 декабря 2023, 20:41
1214
2
16-летняя Подрез впервые вышла в основу турнира WTA, обыграв американку
WTA. Вероника Подрез

16-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 513) вышла в основу турнира серии WTA 125 в Лиможе (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В единственном матче квалификации украинка в двух сетах обыграла Алану Смит (США, 444) за 1 час и 16 минут.

WTA 125 Лимож. Хард в помещении. Квалификация

Алана Смит (США) – Вероника Подрез (Украина) – 4:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

Подрез впервые играет на турнире такой категории.

В первом раунде основной сетки Вероника сыграет против второй сеяной Анны Блинковой (WTA 50). Украинка впервые сыграет против теннисистки из топ-50.

По теме:
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Подрез ждет дебют в квалификации турнира WTA 125
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Вероника Подрез WTA Лимож
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрей Залищук
шанс випасти на кацапку 25% був і на тобі, шанси є, але хто знає як у Ніки воно піде, все таки дебют на такому рівні
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+1
ukrop45
молодчинка Ніка, попереду представниця мордору 50 в рейтингу, побажаємо дати бій орчисі
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+1
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