16-летняя Подрез впервые вышла в основу турнира WTA, обыграв американку

16-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 513) вышла в основу турнира серии WTA 125 в Лиможе (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В единственном матче квалификации украинка в двух сетах обыграла Алану Смит (США, 444) за 1 час и 16 минут.

WTA 125 Лимож. Хард в помещении. Квалификация

Алана Смит (США) – Вероника Подрез (Украина) – 4:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

Подрез впервые играет на турнире такой категории.

В первом раунде основной сетки Вероника сыграет против второй сеяной Анны Блинковой (WTA 50). Украинка впервые сыграет против теннисистки из топ-50.