16-летняя Подрез впервые вышла в основу турнира WTA, обыграв американку
Вероника в единственном матче квалификации обыграла Алану Смит
16-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 513) вышла в основу турнира серии WTA 125 в Лиможе (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В единственном матче квалификации украинка в двух сетах обыграла Алану Смит (США, 444) за 1 час и 16 минут.
WTA 125 Лимож. Хард в помещении. Квалификация
Алана Смит (США) – Вероника Подрез (Украина) – 4:6, 4:6
Это была первая встреча теннисисток.
Подрез впервые играет на турнире такой категории.
В первом раунде основной сетки Вероника сыграет против второй сеяной Анны Блинковой (WTA 50). Украинка впервые сыграет против теннисистки из топ-50.
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