ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова

10 декабря проходит матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона».

На 12-й минуте матча украинский дуэт Виктор Цыганков и Артем Довбик организовали очередной гол в Ла Лиге.

Цыганков отметился ассистом, Довбик – открыл счет в матче.

Отметим, что украинцы выбежали в быструю контратаку после великолепной передачи Яна Коуту, после этого последовал своевременный пас Виктора на Артема, который пробивал уже практически без сопротивления вратаря, отыгранного в этом эпизоде.

Для Довбика это 8 гол в чемпионате Испании, Цыганков отметился четвертым ассистом в текущем сезоне Примеры.

Видео гола