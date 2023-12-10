ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
Артем и Виктор снова делают результативные действия в составе «Жироны»
10 декабря проходит матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона».
На 12-й минуте матча украинский дуэт Виктор Цыганков и Артем Довбик организовали очередной гол в Ла Лиге.
Цыганков отметился ассистом, Довбик – открыл счет в матче.
Отметим, что украинцы выбежали в быструю контратаку после великолепной передачи Яна Коуту, после этого последовал своевременный пас Виктора на Артема, который пробивал уже практически без сопротивления вратаря, отыгранного в этом эпизоде.
Для Довбика это 8 гол в чемпионате Испании, Цыганков отметился четвертым ассистом в текущем сезоне Примеры.
⚽️ 12' GOOOOOOOOOOOOOL DEL GIRONAAAAAAAAAAA! GOOOOOOOOOL DE DOVBYK!@FCBarcelona_cat 0-1 Girona FC#BarçaGirona pic.twitter.com/ufuVgN5NgE— Girona FC (@GironaFC) December 10, 2023
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