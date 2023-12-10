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Испания
10 декабря 2023, 22:18 | Обновлено 10 декабря 2023, 22:33
4781
1

ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова

Артем и Виктор снова делают результативные действия в составе «Жироны»

10 декабря 2023, 22:18 | Обновлено 10 декабря 2023, 22:33
4781
1
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (справа)

10 декабря проходит матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона».

На 12-й минуте матча украинский дуэт Виктор Цыганков и Артем Довбик организовали очередной гол в Ла Лиге.

Цыганков отметился ассистом, Довбик – открыл счет в матче.

Отметим, что украинцы выбежали в быструю контратаку после великолепной передачи Яна Коуту, после этого последовал своевременный пас Виктора на Артема, который пробивал уже практически без сопротивления вратаря, отыгранного в этом эпизоде.

Для Довбика это 8 гол в чемпионате Испании, Цыганков отметился четвертым ассистом в текущем сезоне Примеры.

Видео гола

Getty Images/Global Images Ukraine
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Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Барселона - Жирона Ян Коуту
Источник Sport.ua
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Владислав Рейский
Вот бы на евро выйти и пофферить связкой
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