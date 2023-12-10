Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс стал зимним чемпионом, конкуренты близко

Близок к финишу 17-й тур Украинской Премьер-лиги, последний в 2023 году. 10 декабря будут сыграны два заключительных матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Зимним чемпионом стал криворожский «Кривбасс» (34 очка). Столько же имеет «Днепр-1», который сыграл вничью (1:1) с «Полесьем» (32 очка).

Донецкий «Шахтер» имеет 31 очко и две игры в запасе. Пятым идет киевское «Динамо» (25 пунктов) и также имеет скрытый потенциал в наборе очков (4 игры в резерве).

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Заря», «Верес» (по 12 баллов) и «Минай» (6).

🏆 Украинская Премьер-лига. 17-й тур

🔹08.12. 15:00. Полесье – Днепр-1 – 1:1

🔹08.12. 17:00. Шахтер – Верес – 2:0

– Верес – 2:0 🔹09.12. 15:00. Кривбасс – Заря – 2:2

🔹10.12. 13:00. Ворскла – Рух – 1:1

🔹10.12. 15:00. Черноморец – Колос – 1:0

– Колос – 1:0 🔹11.12. 14:00. Металлист 1925 – Александрия

🔹11.12. 15:00. Динамо – Оболонь

Матч ЛНЗ Черкассы – Минай перенесен на весну 2024 года.

Турнирная таблица УПЛ