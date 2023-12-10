Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс стал зимним чемпионом, конкуренты близко
17-й тур Украинской Премьер-лиги является последним в 2023 году
Близок к финишу 17-й тур Украинской Премьер-лиги, последний в 2023 году. 10 декабря будут сыграны два заключительных матча.
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Зимним чемпионом стал криворожский «Кривбасс» (34 очка). Столько же имеет «Днепр-1», который сыграл вничью (1:1) с «Полесьем» (32 очка).
Донецкий «Шахтер» имеет 31 очко и две игры в запасе. Пятым идет киевское «Динамо» (25 пунктов) и также имеет скрытый потенциал в наборе очков (4 игры в резерве).
Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Заря», «Верес» (по 12 баллов) и «Минай» (6).
🏆 Украинская Премьер-лига. 17-й тур
- 🔹08.12. 15:00. Полесье – Днепр-1 – 1:1
- 🔹08.12. 17:00. Шахтер – Верес – 2:0
- 🔹09.12. 15:00. Кривбасс – Заря – 2:2
- 🔹10.12. 13:00. Ворскла – Рух – 1:1
- 🔹10.12. 15:00. Черноморец – Колос – 1:0
- 🔹11.12. 14:00. Металлист 1925 – Александрия
- 🔹11.12. 15:00. Динамо – Оболонь
Матч ЛНЗ Черкассы – Минай перенесен на весну 2024 года.
Турнирная таблица УПЛ
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