Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: ждем трансферов и спаррингов
Любопытная информация от авторитетного издания Bloomberg
Чемпион Украины «Шахтер» собирается выйти на рынок Саудовской Аравии, чтобы получить финансовую поддержку, необходимую для полноценного дальнейшего функционирования клуба.
Генеральный директор «горняков» Сергей Палкин привлек находящуюся в Женеве спортивную консультационную фирму LTT Sports, имеющую также представительство в Джидде – втором по численности населения городе Саудовской Аравии, для обсуждения сделок с клубами Саудовской про-лиги, включая «Аль-Таавун».
Цель «Шахтера» состоит в том, чтобы подписать выгодные трансферы игроков и организовать выставочные матчи в стране Персидского залива в следующем сезоне.
«Мы идем на этот рынок, поскольку мы поняли, что у Саудовской Аравии много денег и что она скоро примет чемпионат мира. Я считаю, что мы должны участвовать в этом процессе», - заявил Палкин.
Палкин отказался назвать какие-либо другие потенциальные клубы-партнеры, кроме «Аль-Таавуна», который в настоящее время делит третье-четвертое места в Саудовской про-лиге, состоящей из 18 команд, но добавил, что он также стремится наладить связи с академиями игроков.
Ранее в «Шахтере» заявляли, что из-за войны, а также позиции ФИФА, потеряли 15 футболистов, часть из которых в клубе планировали выгодно продать.
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