Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: ждем трансферов и спаррингов
Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 11:07 | Обновлено 10 декабря 2023, 11:08
2388
15

Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: ждем трансферов и спаррингов

Любопытная информация от авторитетного издания Bloomberg

10 декабря 2023, 11:07 | Обновлено 10 декабря 2023, 11:08
2388
15
Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: ждем трансферов и спаррингов
shakhtar.com

Чемпион Украины «Шахтер» собирается выйти на рынок Саудовской Аравии, чтобы получить финансовую поддержку, необходимую для полноценного дальнейшего функционирования клуба.

Генеральный директор «горняков» Сергей Палкин привлек находящуюся в Женеве спортивную консультационную фирму LTT Sports, имеющую также представительство в Джидде – втором по численности населения городе Саудовской Аравии, для обсуждения сделок с клубами Саудовской про-лиги, включая «Аль-Таавун».

Цель «Шахтера» состоит в том, чтобы подписать выгодные трансферы игроков и организовать выставочные матчи в стране Персидского залива в следующем сезоне.

«Мы идем на этот рынок, поскольку мы поняли, что у Саудовской Аравии много денег и что она скоро примет чемпионат мира. Я считаю, что мы должны участвовать в этом процессе», - заявил Палкин.

Палкин отказался назвать какие-либо другие потенциальные клубы-партнеры, кроме «Аль-Таавуна», который в настоящее время делит третье-четвертое места в Саудовской про-лиге, состоящей из 18 команд, но добавил, что он также стремится наладить связи с академиями игроков.

Ранее в «Шахтере» заявляли, что из-за войны, а также позиции ФИФА, потеряли 15 футболистов, часть из которых в клубе планировали выгодно продать.

По теме:
Жена экс-форварда Шахтера рассказала, как помогла ему реанимировать карьеру
Валенсия хочет подписать правого вингера Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Верес расторг контракт с Марусичем, которого подписал летом
Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Сергей Палкин чемпионат Саудовской Аравии по футболу Саудовская Аравия Аль-Таавун выбор редакции
Источник Bloomberg
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Третий лучший в матче. Названа оценка Лунина за суперсейвы против Бетиса
Футбол | 09 декабря 2023, 20:05 4
Третий лучший в матче. Названа оценка Лунина за суперсейвы против Бетиса
Третий лучший в матче. Названа оценка Лунина за суперсейвы против Бетиса

«Реал» не сумел обыграть «зелено-белых» на выезде, игра завершилась со счетом 1:1

ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
Футбол | 09 декабря 2023, 19:35 4
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча

Украинец вытащил мяч из-под перекладины

Украинец – чемпион MLS. Коламбус Крю переиграл Лос-Анджелес в финале
Футбол | 10.12.2023, 04:30
Украинец – чемпион MLS. Коламбус Крю переиграл Лос-Анджелес в финале
Украинец – чемпион MLS. Коламбус Крю переиграл Лос-Анджелес в финале
Известен еще один претендент на трансфер Лунина. Он выступает в ЛЧ
Футбол | 09.12.2023, 13:16
Известен еще один претендент на трансфер Лунина. Он выступает в ЛЧ
Известен еще один претендент на трансфер Лунина. Он выступает в ЛЧ
Тренер Миная: «Мы хотели сыграть с Динамо, а у них желания не было»
Футбол | 10.12.2023, 10:15
Тренер Миная: «Мы хотели сыграть с Динамо, а у них желания не было»
Тренер Миная: «Мы хотели сыграть с Динамо, а у них желания не было»
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віктор Коробка
Закон ринку - йди за грошами. А чому б і не шейхи? З ними багато хто в Европі працює. А ми чим хужіше?
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
dimando560
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Golhrenshtanga
Трансферы из Аравии? Сомнительно 
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Strannik
Выходить на новые рынки это круто. Я бы уже давно вышел на азиатский рынок. В топ чемпионатах уже давно успешно выступают корейские и японские футболисты. Нужно было начинать заниматься их привлечением ещё 10 лет назад.
Ответить
0
Gargantua
Судаков готовится к хаджу
Ответить
0
Юра Ганусяк
ринат "робить ноги" з України переводить бабло до арабів,  видно в британців незатишно, а футбол, як завжди, прикриття
Ответить
-1
Mr Voevudskiy
Дружить с арабами уж точно не помешает)
Ответить
-1
New Zealander
Возьмут пару звезд из Аравии - Роналду, Бензема, Канте, Талиска, Мане, Фирмино, Милинкович Савич...Есть кого брать там
Ответить
-2
Лига конференций без динамо
👍
Ответить
-3
New Zealander
Молодцы. Наконец-то победа в ЛЧ будет, ато я уже заждался
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Холифилд назвал свое самое несправедливое поражение
Легендарный Холифилд назвал свое самое несправедливое поражение
08.12.2023, 15:10 3
Бокс
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
08.12.2023, 18:32 1
Футбол
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
09.12.2023, 11:43
Футбол
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
09.12.2023, 20:39 5
Футбол
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
08.12.2023, 13:18 9
Футбол
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
08.12.2023, 18:29 84
Футбол
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
09.12.2023, 18:17 4
Футбол
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
09.12.2023, 10:53 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем