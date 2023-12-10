Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: ждем трансферов и спаррингов

Чемпион Украины «Шахтер» собирается выйти на рынок Саудовской Аравии, чтобы получить финансовую поддержку, необходимую для полноценного дальнейшего функционирования клуба.

Генеральный директор «горняков» Сергей Палкин привлек находящуюся в Женеве спортивную консультационную фирму LTT Sports, имеющую также представительство в Джидде – втором по численности населения городе Саудовской Аравии, для обсуждения сделок с клубами Саудовской про-лиги, включая «Аль-Таавун».

Цель «Шахтера» состоит в том, чтобы подписать выгодные трансферы игроков и организовать выставочные матчи в стране Персидского залива в следующем сезоне.

«Мы идем на этот рынок, поскольку мы поняли, что у Саудовской Аравии много денег и что она скоро примет чемпионат мира. Я считаю, что мы должны участвовать в этом процессе», - заявил Палкин.

Палкин отказался назвать какие-либо другие потенциальные клубы-партнеры, кроме «Аль-Таавуна», который в настоящее время делит третье-четвертое места в Саудовской про-лиге, состоящей из 18 команд, но добавил, что он также стремится наладить связи с академиями игроков.

Ранее в «Шахтере» заявляли, что из-за войны, а также позиции ФИФА, потеряли 15 футболистов, часть из которых в клубе планировали выгодно продать.