Шахтер: из-за ФИФА команда потеряла почти 15 игроков
Сергей Палкин продолжает критиковать ФИФА
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что правило ФИФА, которое позволяет легионерам бесплатно покинуть украинские команды из-за войны, нанесло клубу серьезные потери.
«Хочу отметить несправедливое и дискредитационное решение ФИФА ввести Приложение 7 к Регламенту, что позволило игрокам разрывать контракты из-за войны».
«Учитывая эту статью, команду бесплатно покинули почти 15 футболистов, клуб потерял инвестиции и понес большие убытки», – сказал Палкин.
Известно, что сейчас клуб ведет борьбу с «Тоттенхэмом», который бесплатно подписал Манора Соломона.
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То есть переход йовичевича это норм ? А переход, например, Соломона - нет ?
Почему никто палкину не задаст такой вопрос ?
Украинский игрок играет за Маккаби Тель Авив, по решению Фифа так как война он разрывает контракт.
Сергей как в этом случае?