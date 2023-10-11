Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. Шахтер: из-за ФИФА команда потеряла почти 15 игроков
Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 12:32 |
338
5

Шахтер: из-за ФИФА команда потеряла почти 15 игроков

Сергей Палкин продолжает критиковать ФИФА

11 октября 2023, 12:32 |
338
5
Шахтер: из-за ФИФА команда потеряла почти 15 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что правило ФИФА, которое позволяет легионерам бесплатно покинуть украинские команды из-за войны, нанесло клубу серьезные потери.

«Хочу отметить несправедливое и дискредитационное решение ФИФА ввести Приложение 7 к Регламенту, что позволило игрокам разрывать контракты из-за войны».

«Учитывая эту статью, команду бесплатно покинули почти 15 футболистов, клуб потерял инвестиции и понес большие убытки», – сказал Палкин.

Известно, что сейчас клуб ведет борьбу с «Тоттенхэмом», который бесплатно подписал Манора Соломона.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 5
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FunnyCat_____
Ну вы воруете чужих тренеров пользуясь лазейками, другие клубы воруют у вас игроков пользуясь такиии же лазейками 
То есть переход  йовичевича это норм ? А переход, например, Соломона - нет ?
Почему никто палкину не задаст такой вопрос ?
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+1
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Умник
Хорошо представим иную картину.
Украинский игрок играет за Маккаби Тель Авив, по решению Фифа так как война он разрывает контракт.
Сергей как в этом случае?
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+1
Алекс 19
Так это же ахметов оплачивал русскую.партию регионов и оплачивал политтехнологов что навязывая идею.что враги бандеровцы и нужно идти в россию.А когда ахметов с овощем привели войну в Украину то теперь плачут что игроки бесплатно разбежались.А разве не было очевидно заранее что предательство наказуемо ?
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