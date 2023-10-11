Шахтер: из-за ФИФА команда потеряла почти 15 игроков

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что правило ФИФА, которое позволяет легионерам бесплатно покинуть украинские команды из-за войны, нанесло клубу серьезные потери.

«Хочу отметить несправедливое и дискредитационное решение ФИФА ввести Приложение 7 к Регламенту, что позволило игрокам разрывать контракты из-за войны».

«Учитывая эту статью, команду бесплатно покинули почти 15 футболистов, клуб потерял инвестиции и понес большие убытки», – сказал Палкин.

Известно, что сейчас клуб ведет борьбу с «Тоттенхэмом», который бесплатно подписал Манора Соломона.