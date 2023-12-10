Вышли из кризиса? Манчестер Сити обыграл аутсайдера АПЛ

Манчестер Сити в матче чемпионата Англии справился с аутсайдером Лутоном, выиграв со счетом 2:1. При этом хозяева забили первыми, но во втором тайме не справились с соперником.

Команда Хосепа Гвардиолы, игравшая без Эрлинга Холанда, выиграла в АПЛ впервые за пять туров. Ранее Сити проиграл и трижды сыграл вничью.

Команда с 33 очками идет 4-й.

В другом матче Фулхэм разобрался с Вест Хэмом, отправив в ворота соперника пять мячей. Команда поднимается в топ-10.

Чемпионат Англии. 16-й тур

Лутон - Манчестер Сити 1:2

Голы: Адебайо, 45 - Бернарду, 62, Грилиш, 65

Лутон: Камински, Менги, Локайер (Кларк, 90), Бели, Даути, Накамба (Локонга, 72), Баркли, Гилес (Чонг, 84), Таунсенд (Моррис, 72), Браун, Адебайо

МС: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол (Стоунз, 69), Ковачич (Нунес, 83), Родри, Фоден (Аканджи, 90), Бернарду, Грилиш, Альварес

Фулхэм - Вест Хэм 5:0

Голы: Хименес, 22, Виллиан, 31, Адарабиойо, 41, Уилсон, 60, Винисиус, 90