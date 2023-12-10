Вышли из кризиса? Манчестер Сити обыграл аутсайдера АПЛ
Выиграли без Холанда
Манчестер Сити в матче чемпионата Англии справился с аутсайдером Лутоном, выиграв со счетом 2:1. При этом хозяева забили первыми, но во втором тайме не справились с соперником.
Команда Хосепа Гвардиолы, игравшая без Эрлинга Холанда, выиграла в АПЛ впервые за пять туров. Ранее Сити проиграл и трижды сыграл вничью.
Команда с 33 очками идет 4-й.
В другом матче Фулхэм разобрался с Вест Хэмом, отправив в ворота соперника пять мячей. Команда поднимается в топ-10.
Чемпионат Англии. 16-й тур
Лутон - Манчестер Сити 1:2
Голы: Адебайо, 45 - Бернарду, 62, Грилиш, 65
Лутон: Камински, Менги, Локайер (Кларк, 90), Бели, Даути, Накамба (Локонга, 72), Баркли, Гилес (Чонг, 84), Таунсенд (Моррис, 72), Браун, Адебайо
МС: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол (Стоунз, 69), Ковачич (Нунес, 83), Родри, Фоден (Аканджи, 90), Бернарду, Грилиш, Альварес
Фулхэм - Вест Хэм 5:0
Голы: Хименес, 22, Виллиан, 31, Адарабиойо, 41, Уилсон, 60, Винисиус, 90
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