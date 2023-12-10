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Чемпионат Англии
Фулхэм
10.12.2023 16:00 – FT 5 : 0
Вест Хэм
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Англия
10 декабря 2023, 17:59 |
435
4

Вышли из кризиса? Манчестер Сити обыграл аутсайдера АПЛ

Выиграли без Холанда

10 декабря 2023, 17:59 |
435
4
Вышли из кризиса? Манчестер Сити обыграл аутсайдера АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити в матче чемпионата Англии справился с аутсайдером Лутоном, выиграв со счетом 2:1. При этом хозяева забили первыми, но во втором тайме не справились с соперником.

Команда Хосепа Гвардиолы, игравшая без Эрлинга Холанда, выиграла в АПЛ впервые за пять туров. Ранее Сити проиграл и трижды сыграл вничью.

Команда с 33 очками идет 4-й.

В другом матче Фулхэм разобрался с Вест Хэмом, отправив в ворота соперника пять мячей. Команда поднимается в топ-10.

Чемпионат Англии. 16-й тур

Лутон - Манчестер Сити 1:2
Голы: Адебайо, 45 - Бернарду, 62, Грилиш, 65

Лутон: Камински, Менги, Локайер (Кларк, 90), Бели, Даути, Накамба (Локонга, 72), Баркли, Гилес (Чонг, 84), Таунсенд (Моррис, 72), Браун, Адебайо

МС: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол (Стоунз, 69), Ковачич (Нунес, 83), Родри, Фоден (Аканджи, 90), Бернарду, Грилиш, Альварес

Фулхэм - Вест Хэм 5:0
Голы: Хименес, 22, Виллиан, 31, Адарабиойо, 41, Уилсон, 60, Винисиус, 90

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Манчестер Сити Лутон Таун Вест Хэм Фулхэм Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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roman75zpr
Та погодите ещё... Аутсайдера с натяжкой обыграли 
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+2
Перець
Просто відскочили або просто  фартонуло
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+2
Alex196
Супер .Молодцы 
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0
Octopus
Кризис у МС слишком преувеличили журналисты. Так, небольшое падение статистики. 
Ответить
0
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