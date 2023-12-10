10.12.2023 16:00 – FT 1 : 2
Англия10 декабря 2023, 19:30 | Обновлено 10 декабря 2023, 19:38
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Лутон Таун – Манчестер Сити – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Англии
10 декабря 2023, 19:30 | Обновлено 10 декабря 2023, 19:38
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10 декабря состоялся матч 16-го тура чемпионата Англии между командами «Лутон Таун» и «Манчестер Сити»
Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу команды гостей.
У горожан голы забили Бернарду Силва и Джек Грилиш.
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АПЛ. 16-й тур, 10 декабря
Лутон Таун – Манчестер Сити – 1:2
Голы: Адебайо, 45+2 – Бернарду Силва, 62, Грилиш, 65
Видео голов и обзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Манчестер Сити).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Элайджа Адебайо (Лутон Таун).
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