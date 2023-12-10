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  4. Полесье будет готовиться в Испании. Команда поедет на сбор с новичками
Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 20:28 |
1142
4

Полесье будет готовиться в Испании. Команда поедет на сбор с новичками

Клуб выбрал для подготовки вариант с Испанией

10 декабря 2023, 20:28 |
1142
4
Полесье будет готовиться в Испании. Команда поедет на сбор с новичками
ФК Полесье

Как стало известно Sport.ua, у футболистов «Полесья» отпуск закончится 9 января 2024 года и уже 11 января они отправятся на сбор в испанскую Марбелью.

Запланировано проведение восьми контрольных поединков. Вернуться домой команда должна за несколько дней до календарного матча 18-го тура чемпионата УПЛ с «Рухом», который состоится 24 февраля.

В Испании вместе с подопечными Юрия Калитвинцева будет готовиться и молодежный состав «Полесье».

По информации нашего источника, по завершении осенней части сезона «Полесье» обошлось без кадровых потерь. Ожидается, что в составе делегации, которая отправится в Испанию, будет и группа новичков, в частности, универсал Денис Ндукве. Он на контракте с второлиговым «Звягелем», но между представителями клубов и агентом игрока уже ведутся переговоры.

Пока «Полесье» занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 32 очка.

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Полесье Житомир Юрий Калитвинцев Украинская Премьер-лига Денис Ндукве инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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AndiM
Цікаво а де проводитиме збір кривбас? Куди їх повезе новоспечений міліардер-недоведучий гагарін? На вкрадені шашличниками в армії гроші можна в будь-яку країну світу поїхати .
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+2
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Евгений Кожушко
Нормально в країні війна, а навіть у провінційного Полісся є гроші на тренувальний збфр в Іспанії🤦‍♂️ 
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0
Burevestnik
вони  обіцяли  повернутися...
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0
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