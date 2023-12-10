Полесье будет готовиться в Испании. Команда поедет на сбор с новичками

Как стало известно Sport.ua, у футболистов «Полесья» отпуск закончится 9 января 2024 года и уже 11 января они отправятся на сбор в испанскую Марбелью.

Запланировано проведение восьми контрольных поединков. Вернуться домой команда должна за несколько дней до календарного матча 18-го тура чемпионата УПЛ с «Рухом», который состоится 24 февраля.

В Испании вместе с подопечными Юрия Калитвинцева будет готовиться и молодежный состав «Полесье».

По информации нашего источника, по завершении осенней части сезона «Полесье» обошлось без кадровых потерь. Ожидается, что в составе делегации, которая отправится в Испанию, будет и группа новичков, в частности, универсал Денис Ндукве. Он на контракте с второлиговым «Звягелем», но между представителями клубов и агентом игрока уже ведутся переговоры.

Пока «Полесье» занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 32 очка.