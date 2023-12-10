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  4. На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
Испания
10 декабря 2023, 13:37 | Обновлено 10 декабря 2023, 13:46
4376
2

На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании

Испанскому голкиперу прогнозируют смену клуба

10 декабря 2023, 13:37 | Обновлено 10 декабря 2023, 13:46
4376
2
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага летом будущего года покинет стане «галактикос».

Сообщается, что «сливочные» не будут поднимать вопрос дальнейшего пребывания в своих рядах вратаря, который арендован у «Челси» до конца текущего сезона.

Кепа летом 2024 года должен будет вернуться в лондонский клуб, а затем, вероятно, отправится в «Севилью», которая хочет его видеть у себя.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Кепа Аррисабалага провел 10 матчей, пропустил 7 мячей.

Ранее стало известно, что Кепа Аррисабалага может вернуться в стартовый состав «Реала».

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Источник: Кепа выйдет в стартовом составе Реала на следующий матч
Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Челси Ла Лига Андрей Лунин Севилья
Источник Todofichajes.com
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nivavn
Спорт.юа, хто вам там видумує ці новини? Чи ви самі понабирали людей, які раніше гороскопи сочіняли...
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+4
Alex T
Если останется то вероятно это скорее минус бо опять может вообще не быть матчей сыгранных, с другой стороны круто в реале даже вторым быть, хотя может и сливки снять если свалит, хотя это не точно с учетом не понятно ск там контракта еще 
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+1
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