На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
Испанскому голкиперу прогнозируют смену клуба
Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага летом будущего года покинет стане «галактикос».
Сообщается, что «сливочные» не будут поднимать вопрос дальнейшего пребывания в своих рядах вратаря, который арендован у «Челси» до конца текущего сезона.
Кепа летом 2024 года должен будет вернуться в лондонский клуб, а затем, вероятно, отправится в «Севилью», которая хочет его видеть у себя.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Кепа Аррисабалага провел 10 матчей, пропустил 7 мячей.
Ранее стало известно, что Кепа Аррисабалага может вернуться в стартовый состав «Реала».
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