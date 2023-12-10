На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага летом будущего года покинет стане «галактикос».

Сообщается, что «сливочные» не будут поднимать вопрос дальнейшего пребывания в своих рядах вратаря, который арендован у «Челси» до конца текущего сезона.

Кепа летом 2024 года должен будет вернуться в лондонский клуб, а затем, вероятно, отправится в «Севилью», которая хочет его видеть у себя.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Кепа Аррисабалага провел 10 матчей, пропустил 7 мячей.

Ранее стало известно, что Кепа Аррисабалага может вернуться в стартовый состав «Реала».