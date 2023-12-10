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Испания
10 декабря 2023, 13:02 | Обновлено 10 декабря 2023, 13:05
703
0

Источник: Кепа выйдет в стартовом составе Реала на следующий матч

Андрей Лунин вернется на скамейку для запасных

10 декабря 2023, 13:02 | Обновлено 10 декабря 2023, 13:05
703
0
Источник: Кепа выйдет в стартовом составе Реала на следующий матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага выйдет в стартовом составе на следующий матч, сообщает журналист издания Cope Мигель Анхель Диас.

Следующей игрой королевского клуба станет поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против берлинского «Униона». Встреча состоится на «Олимпиаштадионе», стартовый свисток прозвучит 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.

29-летний Кепа около месяца назад получил травму, чем дал украинцу Андрею Лунину шанс завоевать место в основе. Всего на счету Аррисабалаги 13 матчей в этом сезоне, в которых он пропустил 10 голов.

Ранее сообщалось, что испанские фанаты отдают предпочтение Андрею Лунину, а не своему соотечественнику.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид Унион Берлин Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов
Источник Cope
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