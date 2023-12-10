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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
10.12.2023 18:30 – FT 4 : 1
Ньюкасл
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Англия
10 декабря 2023, 20:30 | Обновлено 10 декабря 2023, 20:43
515
3

Тоттенхем разгромил Ньюкасл, прервав неудачную серию в АПЛ

Шпоры с 30 очками вышли на пятое место в чемпионате Англии

10 декабря 2023, 20:30 | Обновлено 10 декабря 2023, 20:43
515
3
Тоттенхем разгромил Ньюкасл, прервав неудачную серию в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 16-го тура АПЛ «Тоттенхэм» дома обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:1.

У шпор дублем отметился Ришарлисон, еще по голу забили Дестини Удоджи и Сон Хын Мин.

Для гостей на 90+1-й минуте гол престижа провел Жоэлинтон.

«Тоттенхэм» прервал неудачную серию из 5 матчей без побед и вышел на 5-е место (30 очков)

«Ньюкасл» имеет 26 очков и идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Английская Премьер-лига. 16-й тур, 10 декабря

Тоттенхэм – Ньюкасл – 4:1

Голы: Удоджи, 26, Ришарлисон, 38, 60, Сон Хын Мин, 85 (пен) – Жоэлинтон, 90+1

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Дэвис, Ромеро, Удоджи, Биссума (Хиль, 86), Кулушевски, Сарр (Хейбьерг, 73), Сон Хын Мин (Донли, 90), Джонсон (Скипп, 86), Ришарлисон (Ло Чельсо, 73).

Ньюкасл: Дубравка, Триппьер (Крафт, 86), Шер, Ласселс, Ливраменто (Холл, 74), Бруно Гимараес, Майли, Альмирон (Лонгстафф, 64), Жоэлинтон, Гордон (Ритчи, 74), Исак (Уилсон, 64).

Предупреждения: Ласселс (59), Жоэлинтон (69), Ромеро (80), Триппьер (83).

Турнирная таблица

Фотогалерея матча

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Тоттенхэм Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Ньюкасл Ришарлисон Дестини Удоджи Сон Хын Мин Жоэлинтон
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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pol-55
Полоса чорна(широка),чи змінеться білою (такої ж ширини)?Сон минулу гру не зміг дограти,а тепер видав матч мабуть найкращої оцінки заслуговує.Чому Хілю.всі тренери Тотема дають так мало часу,йому мабуть потрібно не бути *прислугою*,а самому пробувати бити.
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0
bzzzzz
Если б не тупили, были бы щас на первом месте
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